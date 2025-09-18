İskele - Ercan Anayolu’nda feci kaza: 1 Ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 08:15 sıralarında Cihangir’de Karavezirler Petrol önlerinde yaşandı. 64 yaşındaki Edmund Jonathan Cooke yönetimindeki NH 396 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen Hasan Altıparmak’ın (57) kullandığı EF 127 plakalı aracı dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, karşı yönden gelen İbrahim Gökgedik’in (58) yönetimindeki YG 445 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Cooke’un aracı savrularak Altıparmak’ın aracına çarpıp yolun solundan çıkarak tarlada durabildi.
Ağır yaralanan sürücü Edmund Jonathan Cooke, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada, Cooke’un aracındaki yolcu Anna Steel (71) ile YG 445 plakalı araçta bulunan Serdar Hozhyyev (36) ve Shekh Ramjan (38) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.