İskele ve Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonları: İki kişi tutuklandı

18 Nisan 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında, İskele’de yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan 26 yaşındaki M.K.’nin şüpheli hareketleri üzerine aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, bir sigara izmariti ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen iki parça folyo kağıdı ile yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlının ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 20 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir öğütücü ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen bir cam nargile tespit edilerek emare olarak alındı. M.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün saat 22.45 sıralarında, Lefkoşa Kuyumcular Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise 36 yaşındaki C.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 4 gram kokain, 1 gram MDMA ve 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, C.K. de tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.