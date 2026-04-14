İskele'de perşembe günü elektrik kesintisi olacak

İskele’de perşembe günü elektrik kesintisi olacak

Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım çalışması nedeniyle perşembe günü İskele’de 6 saatlik elektrik kesintisi olacak. 
Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım çalışması nedeniyle perşembe günü İskele’de 6 saatlik elektrik kesintisi olacak. 

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya,  Dnr sitesi, Merit Hotel, Ceasar Blue, Four Vision Sitesi.”

