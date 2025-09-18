İsrail Enerji Bakanı Cohen: Güney Kıbrıs'la iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz!

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ile Tel Aviv’de görüştü. Görüşmede, “İsai” ve “Afrodit” doğal gaz yataklarının geliştirilmesi ve Güney Kıbrıs-İsrail deniz altı elektrik bağlantısı projesi ele alındı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen’le İsrail’de görüştü.

Alithia gazetesi, “İsai ve Afrodit Yatakları İçin Kasım’da Anlaşma” başlıklı haberinde “İsai” ve “Afrodit” isimli doğal gaz yataklarıyla ilgili konunun, Papanastasiyu ile Cohen’in İsrail’de yaptıkları görüşmenin odağında olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, konu hakkında Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan Papanastasiyu ortaya konan hedefin, kasım ayında anlaşmanın tamamlanması olduğunu dile getirdi.

Papanastasiyu açıklamasında, bunun 10 yıldan fazladır süren bir belirsizlik olduğunu da dile getirdi.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Papanastasiyu ile Cohen’in Tel Aviv’de gerçekleştirdikleri görüşmede, “Afrodit” ile “İsai” yataklarıyla ilgili bir anlaşmaya varılması konusunda iki ülke arasındaki istişarelerdeki ilerlemenin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki jeostratejik öneme sahip elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector) projesinin hayata geçirilmesi gerektiğinin ele alındığı da belirtildi.

Haberde, Papanastasiyu’nun temasları çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki iş birliği ve yatırım perspektiflerinin ele alındığı bir toplantıya katıldığı ifade edildi.

Papanastasiyu açıklamasında, Great Sea Interconnector Projesi'nin Cohen’le gerçekleştirdikleri görüşmede ele alındığını ve İsrail’in projeye dahil olmak konusundaki isteğini yinelediğini de iletti.

Cohen’in Rum kesimine, İsrail’in isteğinin, yakındaki herhangi bir komşuyla enerji konusunda bağlantı kurmak olduğunu söylediğini ileten Papanastasiyu, Cohen’in İsrail’in Güney Kıbrıs’la elektrik bağlantısının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiğini söylediğini de aktardı.

Tüm bunlara rağmen İsraillilerin projenin maliyeti konusunda bazı kuşkuları olduğunun görüldüğünü ifade eden Papanastasiyu, iki tarafın da Güney Kıbrıs ile İsrail arasında deniz altından gerçekleşecek elektrik bağlantısının en kısa sürede başlaması gerektiği tezini ifade ettiklerini belirtti.

Bir soru üzerine İsrail’in tezinin, en büyük isteklerinin daha büyük ve daha geniş bir ağa bağlanmak şeklinde olduğunu da dile getiren Papanastasiyu, bunun jeopolitik, teknik veya ekonomik sebeplerle mümkün olmaması halinde, İsrail’in kendi enerji güvenliği nedeniyle Güney Kıbrıs’la bağlantı kurmakla ilgilendiğini dile getirdi.

Gazeteye göre Eli Cohen ise “X” platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail’in Güney Kıbrıs’la elektrik bağlantısını olumlu karşıladığı mesajını verirken, İsrail’i Güney Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla Avrupa ile bağlayacak deniz altı elektrik kablosu projesini ileriye götürmeye devam ettiklerini söyledi.

“Afrodit” ve “İsai” isimli doğal gaz yataklarının geliştirilmesiyle ilgili bir anlaşmayı ele aldıklarını da ifade eden Cohen, bu projelerin bölgesel bir enerji gücü olarak sahip oldukları nitelikleri güçlendirdiğini ve İsrail’i doğudan batıya bir enerji köprüsü haline getirdiğini kaydetti.

Cohen, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.