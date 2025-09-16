İsrail'den Yemen'deki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı

İsrail, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nda Husilere saldıracağını açıklamasının ardından bir süre sonra bölgeye saldırıda bulundu. Yemen ordu sözcüsü, "Hava savunma sistemlerimiz karşılık veriyor" dedi.

İsrail ordusu Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Yemen'in Hudeyde Limanı için bir uyarı açıklaması yaptı. İsrail'in kısa süre Yemen’deki Husiler’i hedef alacağını bildiren Adraee, gemilerin limanı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Adraee açıklamasında, “İsrail ordusu, terörist Husi rejiminin bu bölgede yürüttüğü askeri faaliyetler nedeniyle, haritada belirtilen bölgede önümüzdeki saatlerde saldırı düzenleyecektir. Güvenliğiniz için, Hudeyde Limanı'nda bulunan ve limanda demirlemiş olan gemilerdeki tüm kişilerin derhal bölgeyi tahliye etmesi gerekiyor. Bölgede kalan herkes hayatını tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.