Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, Lefkoşa’da, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesini protesto etti.
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi Lefkoşa’da protesto edildi

AA’nın aktardığına göre Kıbrıs Filistin İnisiyatifi üyeleri ve bazı vatandaşlar, eski terminal bölgesinde toplandı.

Marşlar ve sloganlar eşliğinde İsrail yönetimini kınayan eylemciler, İsrail’in saldırısının hem uluslararası hukuka aykırı olduğunu hem de insanlığa karşı suç oluşturduğunu belirtti.

Haberde, eylemcilerin, İsrail’e yönelik adımlar atılmasını talep eden bir mektubu BM temsilciliğine ilettiği de belirtildi.

