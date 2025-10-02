İşte bugün seçim olsa partilerin alacağı oy oranları... CMIRS Anketinde veriler açıklandı...

Bu dönemde de olası bir seçim durumunda CTP’nin önemli bir farkla önde olduğu görülmektedir.

Ankete göre

CTP %42,25

UBP %34,21

YDP %4,63

TDP %4,23

DP %4,23

HP %2,82

TAM %0,80

BY %0,40

YKP %0,20

Kararsız %3,22

Karma %1,61

Oy yok %1,41

Ankete göre seçim barajını Kararsız, Karma ve Oy vermeyecek seçmenler ayrıldığında 5 siyasi parti geçebiliyor.

Buna göre 50 milletvekilinin bulunduğu mecliste dağılım aşağıdaki gibi oluyor

CTP 26 Milletvekili

UBP 20 Milletvekili

YDP 2 Milletvekili

TDP 1 Milletvekili

DP 1 Milletvekili