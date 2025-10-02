İşte bugün seçim olsa partilerin alacağı oy oranları... CMIRS Anketinde veriler açıklandı...
Bu dönemde de olası bir seçim durumunda CTP’nin önemli bir farkla önde olduğu görülmektedir.
Ankete göre
CTP %42,25
UBP %34,21
YDP %4,63
TDP %4,23
DP %4,23
HP %2,82
TAM %0,80
BY %0,40
YKP %0,20
Kararsız %3,22
Karma %1,61
Oy yok %1,41
Ankete göre seçim barajını Kararsız, Karma ve Oy vermeyecek seçmenler ayrıldığında 5 siyasi parti geçebiliyor.
Buna göre 50 milletvekilinin bulunduğu mecliste dağılım aşağıdaki gibi oluyor
CTP 26 Milletvekili
UBP 20 Milletvekili
YDP 2 Milletvekili
TDP 1 Milletvekili
DP 1 Milletvekili
