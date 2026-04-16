SON DAKİKA

İzlem Gürçağ Altuğra’dan UBP’den ayrılık sinyali

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisinin mevcut siyaset anlayışını eleştirerek UBP’nin eski çizgisinden uzaklaştığını söyledi ve partideki varlığını değerlendirdiğini açıkladı.
Erken seçim ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulunan Altuğra, muhalefetinin UBP’ye ya da tabanına değil, mevcut yönetim anlayışına ve sisteme yönelik olduğunu ifade etti.

Halkın mağdur olduğu her durumda halkın yanında olacağını belirten Altuğra, eylül–ekim aylarında seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu çerçevede teknokrat bir seçim hükümetinin kurulabileceğini de dile getirdi.

"HANGİ PARTİDEN SİYASET YAPILDIĞI DEĞİL, HALKA KİMİZ HİZMET VERDİĞİ ÖNEMLİDİR"

Programda son olarak “Altuğra yoluna nasıl devam edecek?” sorusunu yanıtlayan Altuğra, kendisi için önemli olanın hangi partiden siyaset yapıldığı değil, halka kimin hizmet verdiği olduğunu ifade etti.

Siyasette amacının halka hizmet olduğunu vurgulayan Altuğra, sağlık, eğitim, kadına yönelik şiddetle mücadele, erişilebilirlik ile çocuk ve yaşlı hakları alanlarında mevcut hükümetin yetersiz kaldığını belirtti.

"UBP BU ÇERÇEVEDEN UZAK BİR SİYASET İZLERKEN, PARTİDEKİ VARLIĞIMI DEĞERLENDİRİYORUM; BU ANLAYIŞ İÇERİSİNDE OLMAYAN BİR YAPIDA DEVAM ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

UBP’nin bu çerçeveden uzak bir siyaset izlediğini ve üyeliğini değerlendirdiğini dile getiren Altuğra, her siyasetçinin görevinin halka hizmet etmek olduğunu yineledi.

Bunun dışında bir anlayış içinde olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Altuğra, UBP’nin eski siyasetini yapmadığını, başta babası olmak üzere eski partililerin ve birçok kişinin partinin mevcut durumundan memnun olmadığını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Canan Onurer’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk oldu.

