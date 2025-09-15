  • BIST 11000.26
Jarosiav Beranek ile Süleyman Kuburcu'nun ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Ani bir şekilde hayatını kaybeden Jarosiav Beranek ile Süleyman Kuburcu'nun ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Jarosiav Beranek ile Süleyman Kuburcu'nun ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Bafra’da kaldığı otelde şezlong üzerinde güneşlendiği esnada aniden rahatsızlanan ve yaşamını yitiren 76 yaşındaki Jarosiav Beranek’in otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis basın bültenine göre, 9 Eylül'de, Bafra’da kalmakta olduğu otelde şezlong üzerinde güneşlendiği esnada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğum Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren şahsın, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor. 

Nergisli’de de dün ağılı içerisinde hayvanlarını yemlediği sırada aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren Süleyman Kuburcu’nun (E-42) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

