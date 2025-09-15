Kaçak yaşam mücadelesi sürüyor

Hükümetin ülke güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı yaşamın önüne geçmek için yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi bünyesindeki Mobil Göç Denetim araçları, kaymakamlıklar ve polis teşkilatının desteğiyle Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kişilerin ikamet izinleri titizlikle kontrol edildi. Toplam 37 kişinin sorgulandığı denetimlerde, ülkede kaçak olarak yaşayan kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçakların polis tarafından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği ve yasal sürecin işletildiği vurgulandı.

Hükümet, ülke güvenliği ve kamu düzeni için “kaçak yaşama asla müsamaha gösterilmeyecek” mesajını yineledi. Denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtildi