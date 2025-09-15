Kadınlar Girne’de “Geleceğe İmza Attı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” gerçekleştirdi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bazı milletvekilleri ve destek veren birçok kişi de katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Tufan Erhürman ve Doğuş Derya konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız göç ediyor ya, onlara duyduğumuz hasrette biriz. Hasretlerimiz bizi birleştiriyor, endişelerimiz bizi birleştiriyor. 19 Ekim’den sonra da çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizi birleştirecek” dedi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, “Biz bu yürüyüşte en ön sırada yerimizi alarak, kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere tüm toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yürüyüşümüzü taçlandıracağımız günü 19 Ekim olarak belirledik. 19 Ekim başlangıç olacak” dedi.

Erhürman: Sabredin, sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. 19 Ekim’den sonra hep birlikte yöneteceğiz

Girne’de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Kadınlar önde yürüyor. Bu iş bitiyor” ifadelerini kullandı. “Birbirimize sözümüz var. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı’nda bir göz olacak. Çocuklarımız için, torunlarımız için… Beş yılda hiçbir şey yapılmadı; yapılmaması gereken şeyler yapıldı” diyen Erhürman, beş yıl öncesine oranla kendimizi daha az güvende hissettiğimiz bir dönemde olunduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bu ülke beş yıl öncesine göre güvenlik açısından çok daha kötü durumda. Dünyayla buluşma açısından da kötü durumda. Beş sene içinde bu ülke açık hava hapishanesine döndü ama “Cumhurbaşkanlığı” denen makamın kılı kıpırdamadı” dedi. Beş sene içinde açılan tek bir geçiş noktasının dahi olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Yeni kapı yok. Liderlik yok. Kendi yaptıklarını ya da vizyonunu değil, bizim söylediklerimizin eleştirisini yapıyorlar. Anlatacak hikâyeniz yoksa, geleceğe dair vizyonunuz yoksa yapabileceğiniz tek şey rakibiniz üzerinden konuşmaktır” dedi. “Bizi duyan, samimiyetimizi gören herkes, bizimle birlikte yürümeye başlıyor. Hepimiz biriz. Çocuklarımız göç ediyor ya, onlara duyduğumuz hasrette biriz. Hasretlerimiz bizi birleştiriyor, endişelerimiz bizi birleştiriyor. 19 Ekim’den sonra da çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizi birleştirecek” diye konuşan Erhürman, bu yolun hep birlikte yürüneceğinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Onlar kavga etmek isteyecek, biz etmeyeceğiz. Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz. Sabredin, sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. 19 Ekim’den sonra hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Derya: Lefke’den Dipkarpaz’a kadar karar verildi

Etkinlikte konuşan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “Toplumsal cinsiyet farkındalığının olması demek, hem içeride hem dışarıda kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal statüsünün güçlenmesi için ilk adımlardan biridir” dedi. Cumhurbaşkanlığının, kadınların da evi olacağına işaret eden Derya, “Biz bu yürüyüşte en ön sırada yerimizi alarak, kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere tüm toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yürüyüşümüzü taçlandıracağımız günü 19 Ekim olarak belirledik. 19 Ekim başlangıç olacak” dedi. Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği statüyü elde etmesi için; kadınların müzakere masasında, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle müzakerelere dâhil olabilmesi için bu başlangıcın 19 Ekim’de olacağını belirten Derya, “Karar verildi: Kıbrıs Türk halkı, Lefke’den Dipkarpaz’a kadar Cumhurbaşkanı’nın kim olduğuna karar verdi” dedi.