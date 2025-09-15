Kar-İş uyardı.. Sokaklar yeniden şenlenebilir!

  • BIST 11000.26
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Taşımacıların sorunları çözülmezse, sokaklar yeniden gündemde olabilir
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Kanal T'de konuk olduğu , Damla Dabis'in programında, toplu taşımacıların karşılaştığı zorluklar hakkında konuştu ve hükümete "bizi sokağa çağırmasınlar" sözleriyle çıkıştı.

Bireysel taşımacılığın arttığı pandemi sürecinde toplu taşımalara 20 ay boyunca maddi destek sağlanmadığından bahseden Topaloğlu, toplu taşımacılık sektörünün bu dönemde büyük yara aldığını vurguladı. 

"Özelleştirmeyi bu zihniyetler mi yapacak" diyen Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesiyle ortak yürüttükleri iyileştirme projelerine atıfta bulunarak "isteyince oluyormuş" dedi.

Topaloğlu, hükümetin toplu taşımacıya sırtını döndüğünü ve öğrenci izinlerinin bitmesiyle bir çok taşımacının mağdur durumda olduğunu öne sürerek, eylem uyarısında bulundu. 

Taşımacıların daha önce de "yollara indiğini" hatırlatan Topaloğlu, mevcut ücretlerin taşımacıları çıkmaza soktuğundan bahsederek, sorunlar çözülmezse "sokakların yeniden gündemde olabileceğini" ifade etti.

