Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipler Birliği 231. Genel Kurulu’nda temsil edildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipler Birliği 231. Genel Kurulu’nda temsil edildi
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipler Birliği 231. Genel Kurulu’nda temsil edildi

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve yönetim kurulu üyesi Dr. Erdem Beyoğlu'nun Tabipler Birliği'ni temsil ettiği genel kurulda 100’ün üzerinde ülkeden delege yer aldı.

Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Dr. Ceyhun Dalkan, genel kurul süresince birçok temas ve görüşme yapıp, dünyadaki tabip birliklerinin sağlık alanındaki güncel gündemlerini ve sorunlara yaklaşımlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, uluslararası platformlarda hekimlik mesleğinin etik, çevresel ve teknolojik boyutlarda gelişimini takip etmeye ve katkı koymaya devam edeceği belirtildi.

-Genel kurul gündemi


Açıklamaya göre, genel kurulda çevre dostu hekimlik ve çevre dostu hastaneler konusu ele alınırken, etik değerler ve insan haklarının sağlık hizmetlerindeki yeri vurgulandı. Ayrıca, yapay zekânın sağlık hizmetlerine etkileri tartışıldı.

Taipei Etik Deklarasyonu çerçevesinde, yapay zekâ uygulamalarının hastalarda kullanılabilmesi için ayrı bir onay alınması gerektiği ifade edildi. Genel kurulda yapılan sunumlarda, yapay zekânın tıpta kullanımının çok hızlı arttığını, fakat tıbbi karar vermede esas sorumlunun hekim olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca çevre ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

İsrail hükümetine yönelik kabul edilen ve Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyma çağrısı yapan WMA kararı da genel kurulda tartışıldı. Kararda sivillerin korunması, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, tıbbi tesislere yönelik saldırıların son bulması ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Bu bağlamda, hekimlik mesleğinin temel değerleri olan tıbbi tarafsızlık, insan hakları ve insancıl yaklaşımların uluslararası ölçekte savunulması gerektiği bir kez daha dile getirildi.

