KİEF ve Hür-İş’ten İhtiyat Sandığı önünde eylem

KİEF Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı birikimlerinin faiz oranlarının düşürülmesini protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin birikimlerine uygulanan faiz oranlarının düşürülmesini protesto etmek amacıyla eylem düzenleyecek.
KİEF Başkanı Güven Bengihan, federasyonlar adına yaptığı açıklamada, eylemin bugün saat 11.30’da Lefkoşa’daki İhtiyat Sandığı binası önünde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Açıklamada, İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin birikimlerine yönelik faiz oranlarının düşürülmesine tepki gösterileceği ve konuya ilişkin basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.