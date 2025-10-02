“KKTC Kuruluş Bildirgesi’ni seçim uğruna çöpe atmaya çalışıyorlar”

AM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, “Oy birliği ile belirlenen KKTC Kuruluş Bildirgesi’ni seçim uğruna oy çokluğu ile çöpe atmaya çalışanlar var. Tanıyın bunları...” ifadelerini kullandı.

KKTC Kuruluş Bildirgesi, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını resmileştiren ve Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkını vurgulayan temel belge olarak biliniyor. Bildirgede, Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkı arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve federasyon ihtimaline açık olunması vurgulanmıştı.

Ayrıca, KKTC Anayasası’nın Geçici 4’üncü madde de bildirgeye atıfta bulunarak, federasyonla ilgili ifadelerin geçerliliğini sürdürüyor.