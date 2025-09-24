“KKTC’nin tanınması çağrısı yapan TC bile tanımanın gereklerini yerine getirmiyor”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısına, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Akıncı, Türkiye’nin dahi tanımanın gereklerini yerine getirmediğini vurgulayarak, “Kıbrıslı Türklere ait kurumların başına Kıbrıslı Türklerin gelmesine olanak verilmiyor, Kıbrıslı Türk takımlarıyla dostluk maçı bile yapılamıyor, her konuya müdahale ediliyor” dedi.

Akıncı, federal çözüm arayışlarının başarısız olmasında Kıbrıs Rum tarafının da sorumlulukları bulunduğunu hatırlattı ancak BM kürsüsünden yapılan tanınma çağrılarının sonuçsuz kalacağını belirtti. “Bu çağrıyı yapan Türkiye’nin bile tanımanın gereklerini yerine getirmediğini hemen herkes biliyor” diyen Akıncı, bu nedenle uluslararası alanda Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’nin alt yönetimi olarak görüldüğünü ifade etti.

Akıncı, teorik olarak en yakın desteğin beklendiği Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin dahi kuzeyde değil, güneyde elçilik açtığına işaret ederek, bu tablo karşısında yapılan çağrıların gerçek amacını şöyle yorumladı: “Zaman geçsin, vilayetleşme kökleşsin.”

Seçim süreçlerinde değiştirilen nüfus ve seçmen yapısına, ayrıca sahaya yansımaya başlayan müdahalelere dikkat çeken Akıncı, bu gidişin durdurulmasının yalnızca seçim sonuçlarıyla sınırlı olmadığını söyledi. Akıncı, “Sonrasında dikkate alınması gereken birçok faktör yanında, gösterilecek kararlılık da belirleyici olacaktır” diye konuştu.