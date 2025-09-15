Korku senaryosu... "Erhüman kazanırsa felaket olur!"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Kıbrıs Postası’nda yaptığı açıklamada dedi

Savaşan, Erhürman'ın seçilmesi hâlinde Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşamayacağını ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tüm Türkiye makamlarının da "eski siyasete kesinlikle dönülmeyecek" dediğini aktardı.

Savaşan şöyle devam etti: "Erhürman seçildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ile diyaloğunun devam edebilmesi mümkün değil. Bu ülkede kaos olur, yeni siyaset duvara toslar. Türkiye ile yakalanan hem iktisadi hem mali hem de siyasi uyumluluk sekteye uğrar."