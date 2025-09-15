KTAMS, İsveç’te düzenlenen Cezaevi Hizmetleri toplantısına katıldı

KTAMS, üyesi olduğu EPSU’nun (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) geçen hafta İsveç’te düzenlediği cezaevi hizmetleri ile ilgili toplantısına katıldı.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açıklamasına göre, Stokholm’dame gerçekleşen toplantı kapsamında, İsveç’in en eski cezaevlerinden biri olan Österåker Cezaevi’ne yapılan ziyarette katılımcılara mahkum, tutuklu ve çalışanlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sendika yetkilileri KKTC’de cezaevi hizmetlerinde hem mahkumlar hem de çalışanlar için mevcut sorunları aktararak görüş alışverişinde bulundu ve sorunların çözümü ile ilgili uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.