KTGB: Hiçbir meslektaşımızın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz

KTGB, yazılı açıklamasında, “son dönemlerde gazetecilerin ve onların, halkın haber alma hakkını yerine getirmek için canlarını riske atarak yaptıkları haberlerin sistematik bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaygı ve üzüntü ile takip ettiğini” belirtti.

Gazetecilerin tek amacının gerçeği kamuoyuna ulaştırmak olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak gerek yaptığımız haberler gerekse hazırladığımız programlar, çeşitli siyasi çevrelerin ve sermaye odaklarının iş birliği içindeki kişiler tarafından hedef alınmakta ve bilinçli olarak saldırı altında tutulmaktadır.

Hem yapılan haberin muhatabı olan kişiler tarafından cevaplandırılmasının önüne geçmek, hem de haberi yapan kişiyi itibarsızlaştırmaya çalışmak, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik bir tavırdır.

Bir haber, o haberin tarafı olmayan kişilerce değil, bizzat habere konu olan ilgili kişi veya kişilerce cevaplanmalı ve halkın zihninde soru işareti bırakılmamalıdır.

Yapılan itibarsızlaştırma operasyonlarının gerçeği yansıtmadığı gibi, gazetecilere en ağır hakaretlerin yöneltilmesi, özel hayatlarının ve ailelerinin hedef alınarak aşağılanmaya çalışılması kabul edilemezdir.”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, hiçbir meslektaşlarının yazdığı haber nedeniyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını asla kabul etmediğini belirterek, "siyasilerin ve sermaye çevrelerinin çıkarlarına hizmet eden bu çabaların, halkın haber alma hakkına yapılmış açık bir saldırı olduğunu" değerlendirdi.

“Bizler çok zor koşullar altında, evrensel gazetecilik ilkeleri ışığında görevini yerine getiren basın emekçileriyiz. Bizler, kirli ilişkileri, yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve haksızlıkları en objektif biçimde kamuoyuna ulaştırmak için çalışan basın emekçileriyiz” diyen KTGB, şöyle devam etti:

“Ve bizler, tek dayanağı kamuoyu desteği olan, gerçeğin haksızlıklar karşısında bir duvar gibi durmasını sağlayan basın emekçileriyiz.

Tek bir meslektaşımızın dahi, yaptığı haberler nedeniyle itibarsızlaştırılmasına, hedef gösterilmesine ya da kirli ilişkilerin oyunlarına malzeme edilmesine göz yummayacağız.”