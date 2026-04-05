  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA

KTOEÖS Başkanı Eylem: Yarın tüm ortaokul ve liselerde grevde olacağız, sınavlar yapılmayacak

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın 07.55-13.05 saatleri arasında tüm ortaokul ve liselerde grevde olacaklarını ve sınavların yapılmayacağını kaydetti.
KTOEÖS Başkanı Eylem: Yarın tüm ortaokul ve liselerde grevde olacağız, sınavlar yapılmayacak

Bakanlığa çağrı yapan Eylem, ilerde sınavların yapılmasıyla ilgili Akademik Takvim düzenlemesi için sendikanın, birlikte çalışma yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde sınavların yapılması talebini reddettiğini, resmi olarak engellediğini ileri sürdü.

6 Nisan’da yarım kalan Meclis toplantısı ve olası grev bilindiği halde, “art niyetli” bir açıklama yapılarak, sınavların 6 Nisan’da yapılacağının duyurulduğunu savunan Eylem, amacın, velileri ve öğrencileri kışkırtmak, öğretmenleri ve sendikayı itibarsızlaştırmak, suçlu göstermek olduğunu iddia etti. Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim gailesinde olmadığını öne sürdü.

Bu anlayışı velilerin ve öğrencilerin takdirine bırakan Selma Eylem, sendikanın ve öğretmenlerin, öğrencileri mağdur etmeyeceğini kaydetti.

-“İlerde sınavların yapılmasıyla ilgili Akademik Takvim düzenlemesi için birlikte çalışma yapmaya hazırız”

Bakanlığa çağrı yapan Eylem, ilerde sınavların yapılmasıyla ilgili Akademik Takvim düzenlemesi için sendikanın, birlikte çalışma yapmaya hazır olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 293 sürücü rapor edildi, 37 araca trafikten men…05 Nisan 2026 Pazar 13:12
  • İskele’de yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı05 Nisan 2026 Pazar 13:11
  • Son Dakika Haberi: Sendikalar Pazartesi Genel Grev Açıkladı! Hayat yine duracak!03 Nisan 2026 Cuma 15:42
  • Selma Eylem 9 yılın ardından KTOEÖS başkanlığına veda ediyor03 Nisan 2026 Cuma 15:20
  • 3 aylık Enflasyon %7 açıklandı, kimse inanmadı!03 Nisan 2026 Cuma 15:18
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?03 Nisan 2026 Cuma 15:13
  • TDP'de yeni yönetim belirlendi03 Nisan 2026 Cuma 11:52
  • Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, DAÜ BİR-SEN yönetimini kabul etti03 Nisan 2026 Cuma 08:50
  • Gençlik Örgütü'nden Genel Sekreterliğe... TDP'nin yeni Genel Sekreteri Redif Ekinci03 Nisan 2026 Cuma 08:35
  • Pazartesi yeniden Genel Grev var02 Nisan 2026 Perşembe 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti