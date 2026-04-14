KTOEÖS’ün yeni yönetimi belirlendi: Başkan Ahmet Karaoğulları

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 57. Olağan Genel Kurulu, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleşti. Bugün yeni yönetim, yürütme kurulunu, disiplin kurulu başkan ve sekreterini, denetleme kurulu da başkanını belirlemek gündemiyle tüzük gereği bir araya geldi.
Sendikanın Lefkoşa’da bulunan merkez binasında gerçekleşen toplantılar sonrasında görev dağılımı şöyle olmuştur:
Yürütme Kurulu:
Başkan: Ahmet KARAOĞULLARI
Genel Sekreter: Adnan ZEKAİ
Mali Sekreter: Umut YOLSAL
Örgütlenme Sekreteri: Erkan BULAK
Eğitim Sekreteri: Seçil TOPRAK
Disiplin Kurulu:
Başkan: Selma EYLEM
Sekreter: Nadire OYMAN
Denetleme Kurulu:
Başkan: Tahir GÖKÇEBEL
