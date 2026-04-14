KTOEÖS’ün yeni yönetimi belirlendi: Başkan Ahmet Karaoğulları

KTOEÖS'ün 57. Olağan Genel Kurulu'nun ardından görev dağılımı yapıldı; başkan Ahmet Karaoğulları oldu.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 57. Olağan Genel Kurulu, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleşti. Bugün yeni yönetim, yürütme kurulunu, disiplin kurulu başkan ve sekreterini, denetleme kurulu da başkanını belirlemek gündemiyle tüzük gereği bir araya geldi.

Sendikanın Lefkoşa’da bulunan merkez binasında gerçekleşen toplantılar sonrasında görev dağılımı şöyle olmuştur:

Yürütme Kurulu:

Başkan: Ahmet KARAOĞULLARI

Genel Sekreter: Adnan ZEKAİ

Mali Sekreter: Umut YOLSAL

Örgütlenme Sekreteri: Erkan BULAK

Eğitim Sekreteri: Seçil TOPRAK

Disiplin Kurulu:

Başkan: Selma EYLEM

Sekreter: Nadire OYMAN

Denetleme Kurulu:

Başkan: Tahir GÖKÇEBEL

Diğer Haberler
  • Redif Ekinci: Dijitalleşme, şeffaflık ve liyakat bu ülkenin kurtuluş anahtarıdır14 Nisan 2026 Salı 16:55
  • İskele’de perşembe günü elektrik kesintisi olacak14 Nisan 2026 Salı 16:39
  • Yerbilim Mühendisleri: Antalya açıklarında yaşanan depremlerin adada yapısal etki oluşturması beklenmiyor14 Nisan 2026 Salı 15:50
  • BTHK: Sosyal medya platformlarına müdahale etmemiz mümkün değil14 Nisan 2026 Salı 15:49
  • Gazeteciler Birliği de sendikaların Başbakanlık eylemine katılacak14 Nisan 2026 Salı 11:48
  • Hasta sonunda yer yer sağanak bekleniyor14 Nisan 2026 Salı 11:10
  • SÜTEK, Şubat ayı çiğ süt bedellerini ödedi14 Nisan 2026 Salı 11:09
  • Sıla Usar İncirli ile Fikri Toros, Antalya Diplomasi Forumu’na katılıyor14 Nisan 2026 Salı 11:08
  • CMIRS anketi: Katılımcıların yüzde 72.01’i Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma istiyor!14 Nisan 2026 Salı 11:06
  • Öztürk'ün 'Facebook hesabı' kapatıldı: İtiraz sürecini başlattım14 Nisan 2026 Salı 11:05
