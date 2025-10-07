KTÖS: Eğitimde yapısal sorunlar büyüyor, öğretmen açığı artıyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okullardaki öğretmen eksikliği ve sınıf kalabalığını eleştirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamusal sorumluluklarını yerine getirmediğini ve eğitimin temel bir hak ihlali riski altında olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimde yapısal sorunlar bulunduğunu, artan nüfus nedeniyle öğretmen açığının büyüdüğünü ve kamusal sorumlulukların ailelerin üzerine yüklendiğini savundu.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerini yerine getirmediğini ve bunun eğitimde temel bir hak ihlali anlamına geldiğini öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştiren Maviş, “Bir çocuğu 15 yaşına kadar okulda tutuyorsan, ona su da yemek de sağlamakla yükümlüsün. Bu, sosyal devletin görevidir. Ancak Bakanlığın önceliği bu değil” ifadelerini kullandı.

Ülkede 45 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Maviş, özel gereksinimli bireylerin sayısının arttığını ancak okulların yüzde 47’sinde özel eğitim öğretmeni, yüzde 57’sinde ise rehber öğretmen bulunmadığını iddia etti.

Sınıfların kalabalıklaştığını dile getiren Maviş, “Normalde 48 metrekarelik bir sınıfta 24 öğrenci olması gerekirken bugün 30-35 öğrenci var. İlkokul çağındaki öğrencilerin yüzde 70’i sadece 27 okula sıkışmış durumda” ifadelerini kullandı.

Artan nüfusun eğitim bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığını savunan Maviş, “İnsanlar Kıbrıs’ı seviyor, kimisi ev alıp yerleşiyor, kimisi hizmet veya inşaat sektöründe çalışmak için geliyor. Çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Bu durum kamu bütçesine ve okullara ekstra sorumluluk yüklüyor” dedi.

“Eğitimi ücretsiz ve ulaşılabilir kılmak anayasal bir sorumluluktur” ifadelerini kullanan ve Anayasa’nın devlete “eğitimi gözetme ve denetleme” görevi verdiğini hatırlatan Maviş, hükümetin attığı adımları eleştirdi.

Disiplin tüzüğü ve başörtüsü tartışmalarına da değinen Maviş, sürecin samimiyetsiz yürütüldüğünü ve konunun manipüle edilerek gündeme taşındığını iddia etti.

18 yaş altındaki öğrencilerin dini simgeler üzerinden siyasete alet edilmesine karşı olduklarını söyleyen Maviş, “Biz Kıbrıslıyız, Akdenizliyiz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. Toplumsal yapımız buna uygun değil” dedi.

Maviş, “Bu toplum 100 yıldır karma eğitim yapıyor. Kız ve erkek çocuklar yan yana eğitim görüyor. Bugün sessiz kalınsaydı, yarın karma eğitimin tehlikeye girmesi kaçınılmaz olurdu” ifadelerini kullandı.