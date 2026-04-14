Kudret Özersay'ın Facebook hesabı askıya alındı: Gerekirse el broşürü dağıtacağız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da Facebook hesabı askıya alındı. Özersay, gelişmeyi partililerinin sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı video paylaşımı ile duyurdu.

Özersay, “Birileri bundan çok mutlu olabilir ama bizim de güleceğimiz günler olacak” ifadelerini kullandı.

Sürecin burada sona ermeyeceğini vurgulayan Özersay, mücadeleye farklı yollarla devam edeceklerini belirtti. Sosyal medya kısıtlamalarının kendilerini durduramayacağını dile getiren Özersay, halka ulaşmak için alternatif yöntemler kullanacaklarını söyledi.

Özersay, “Bu hırsızlıkları ve yolsuzlukları teker teker ortaya çıkardığımız gibi, buna verdiğimiz mücadeleyi aynı şekilde sürdüreceğiz. Sesimizi duyurmak için gerekirse el broşürü dağıtacağız, köy köy dolaşacağız, billboardlara çıkacağız ve bu mesajı halkımıza ulaştıracağız” dedi.