Larnakalılar Derneği’nden DAÜ Rektörü Kılıç’a ziyaret: Larnakalılar Dayanışma Gecesi ele alındı!

Larnakalılar Derneği, belgesel, kitap projeleri ve Dayanışma Gecesi daveti için DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Kılıç, üniversitenin projelere destek vereceğini açıkladı.
Larnakalılar Derneği heyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Dernek Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Dernek Koordinatörü İlker Züğürt ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ramadan Karabiber, Mehmet Züğürt ve Hülya Özüahmet katıldı.

Ziyarette, gerçekleştirilmesi planlanan Larnaka ve bölge halkını konu alan belgesel ve kitap projeleri hakkında bilgi verildi ve düzenlenecek Larnakalılar Dayanışma Gecesi için Prof. Dr. Kılıç’a davette bulunuldu. Görüşme kapsamında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ilgili fakülte, birim ve akademisyenler aracılığıyla projeye destek sağlanacağını ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün toplumsal sorumluluk vizyonu çerçevesinde kültürel mirasın korunması ve yaşatılması yönündeki tüm projelere destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kılıç, üniversitenin akademik birikimi ve kaynaklarıyla bu tür çalışmalara katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, DAÜ’nün sağlayacağı katkının projelerine büyük değer katacağını ifade ederek, gösterilen ilgi, destek ve iş birliği için teşekkür etti. Menteşoğlu, DAÜ desteğiyle hayata geçirilecek projelerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir adım olacağını vurguladı

 

