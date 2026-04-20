Lefkara'daki yüzlerce bina 'harap ve tehlikeli' durumda

Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şehirde tescilli yapılar da dahil olmak üzere yüzlerce binanın harap durumda olduğunu ve sorunun çözümü için yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Sofokleous, tehlike arz eden binaların önemli bir bölümünün Kıbrıs Türklerine ait olduğunu ya da yurt dışında yaşayan sahipleri tarafından terk edildiğini ifade etti.

Yıllardır ilgili bakanlıklar ve yetkililerle temas halinde olduğunu vurgulayan Sofokleous, “Sıkı yasal önlemler talep ettim, fotoğraflar sundum ve somut önerilerde bulundum. Ancak üzülerek söylemeliyim ki, olası can kayıplarını önlemek adına gereken adımlar atılmadı” dedi.

Limassol’da yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine de değinen Sofokleous, duyduğu üzüntünün yanı sıra öfkesini dile getirdi.

Sofokleous, Larnaka Özerk Yönetim Bölgesi (EOA) başkanından şehir ve il genelindeki tüm binaların denetlenmesini ve verilen imar izinlerinin kamuoyuna açıklanmasını talep ettiğini ancak bu çağrının karşılık bulmadığını söyledi. Yaklaşık 20 gün önce Larnaka’da düzenlenen ve yetkililerin de katıldığı bir toplantıda aynı talepleri yinelediğini aktardı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Sofokleous, Lefkara ve belediyeye bağlı Vavla, Layia, Skarinou, Kornos, Delikopos, Pano Lefkara ve Kato Lefkara’da çok sayıda terk edilmiş bina bulunduğunu kaydetti.

“Sadece Pano Lefkara’da 555 tescilli bina bulunuyor. Bunların önemli bir bölümü çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Yaklaşık 100’ü Kıbrıs Türklerine ait ve çoğu oldukça kötü durumda. Benzer tablo, daha az ölçüde de olsa diğer bölgelerde de mevcut” dedi.

Layia’da bazı binaların, sahiplerinin ilgisizliği veya yurt dışında bulunmaları nedeniyle yıkılma tehlikesi oluşturduğunu ve bu nedenle müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirten Sofokleous, “İnsanların üzerine yıkılabilecek yapıları yıkmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Belediyenin mevcut imkanlarının yetersiz olduğunu da vurgulayan Sofokleous, “Halkı, her an çökebilecek binalardan koruyacak yeterli araç ve yetkiye sahip değiliz” dedi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması gerektiğini belirten Sofokleous, “Bu yapıların yıkılmasını savunmuyorum. Ancak kamu güvenliği söz konusu olduğunda önlem almak zorundayız. Mimari mirasımız yok edilemez; fakat hareketsizlik, yetkilileri tehlikeli binaları yıkmaya mecbur bırakıyor” ifadelerini kullandı.