Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir yapay kalp ameliyatına daha imza atıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Dr. Hasan Birtan ve Dr. Ozan Eminoğlu tarafından bir yapay kalp ameliyatına daha imza atıldı.

İleri derece kalp yetmezliği nedeni ile hayati tehlikesi olan hastaya halk dilinde yapay kalp literatürde lvad (sol ventrikül asist device) olarak geçen ameliyat başarı ile gerçekleştirildi.

Ameliyata ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Dr. Birtan, “Dünyada ileri gelişmiş sayılı kalp merkezlerinde uygulanan ameliyat bizim ülkemizde de başarı ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle ileri dönem kalp yetmezliği nedeni ile kalp nakli bekleme listesinde terminal döneme giren hastalara uygulanıyor” ifadelerini kullandı.