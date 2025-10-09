Lefkoşa’da Asayiş ve Trafik Denetimi: 267 Sürücüye Yasal İşlem

Polis, 1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 1 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadığı, 1 aracın sigortasız olduğu, 2 aracın camlarında görüşü engelleyici film bulunduğu, 2 aracın ise susturucusuz egzozla trafiğe çıktığı tespit edildiğini açıkladı.
Toplamda 267 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 6 araç trafikten men edildi.
Polis, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
