Lefkoşa’da Asayiş ve Trafik Denetimi: 267 Sürücüye Yasal İşlem

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim 2025 tarihinde 20.00–24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Lefkoşa’da Asayiş ve Trafik Denetimi: 267 Sürücüye Yasal İşlem

Polis, 1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 1 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadığı, 1 aracın sigortasız olduğu, 2 aracın camlarında görüşü engelleyici film bulunduğu, 2 aracın ise susturucusuz egzozla trafiğe çıktığı tespit edildiğini açıkladı.

Toplamda 267 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 6 araç trafikten men edildi.

Polis, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

 

