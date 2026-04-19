  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Lefkoşa’da bıçaklı kavga: İki kişi yaralandı, tutuklandılar

» »
Lefkoşa’da sabaha karşı meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralanırken, her iki şahıs da tutuklandı.
19 Nisan 2026 tarihinde saat 04.15 sıralarında, Kuru Çeşme Sokak üzerinde, 22 yaşındaki İ.K.’nin henüz belirlenemeyen bir nedenle konuşmak amacıyla A.K.’nin ikametgahına gitmesiyle olay başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında İ.K.’nin tasarrufunda bulundurduğu bıçağı A.K.’ye doğru sallaması üzerine, A.K. da evinden aldığı bıçakla İ.K.’yi sol bacağından yaraladı. Olayın ardından her iki şahıs ikametgah dışına çıkarak sokakta kavga etmeye devam etti. Kavga sırasında birbirlerine vurdukları esnada A.K.’nin sağ el tarak kemiği kırıldı.

Yaralanan iki şahıs da kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, İ.K.’nin KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğu da tespit edildi. Olayla ilgili her iki şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa ve İskele’de yarından itibaren 5 Mayıs'a kadar geniş kapsamlı su kesintisi!19 Nisan 2026 Pazar 11:27
  • Harmancı: Millet Bahçesi'nin tüm sorumluluğunu almaya hazırız; şimdiye kadar girişimlerimiz sonuçsuz kaldı18 Nisan 2026 Cumartesi 20:14
  • Tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlandı... Polisten ani ölüm açıklaması18 Nisan 2026 Cumartesi 15:37
  • Güney Kıbrıs’ta yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz mal sayısı arttı18 Nisan 2026 Cumartesi 15:06
  • 222 sürücüye işlem18 Nisan 2026 Cumartesi 15:04
  • Erhürman: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile çözüm iradesini sürdüren bir halktır18 Nisan 2026 Cumartesi 15:02
  • Üç üründe tavsiye dışı, bir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi17 Nisan 2026 Cuma 16:46
  • Market Önünde Kaza: 86 Yaşındaki Sürücü Yaralandı17 Nisan 2026 Cuma 14:23
  • Mağusa ve İskele’de Uzun Süreli Su Kesintisi17 Nisan 2026 Cuma 14:22
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı: Hatlar kesilecek, son tarih 5 Mayıs17 Nisan 2026 Cuma 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti