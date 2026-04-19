Lefkoşa’da bıçaklı kavga: İki kişi yaralandı, tutuklandılar

Lefkoşa’da sabaha karşı meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralanırken, her iki şahıs da tutuklandı.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 04.15 sıralarında, Kuru Çeşme Sokak üzerinde, 22 yaşındaki İ.K.’nin henüz belirlenemeyen bir nedenle konuşmak amacıyla A.K.’nin ikametgahına gitmesiyle olay başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında İ.K.’nin tasarrufunda bulundurduğu bıçağı A.K.’ye doğru sallaması üzerine, A.K. da evinden aldığı bıçakla İ.K.’yi sol bacağından yaraladı. Olayın ardından her iki şahıs ikametgah dışına çıkarak sokakta kavga etmeye devam etti. Kavga sırasında birbirlerine vurdukları esnada A.K.’nin sağ el tarak kemiği kırıldı.

Yaralanan iki şahıs da kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, İ.K.’nin KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğu da tespit edildi. Olayla ilgili her iki şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.