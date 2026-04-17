Lefkoşa'da Çocuğa Cinsel İstismar: Zanlı Tutuklandı

Hamitköy’de 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki zanlı mahkemeye çıkarıldı; soruşturma sürüyor.
Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz ve cinsel istismar suçundan tutuklanan 24 yaşındaki M.Ö mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Özdiken, 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy Barajına götürdüğü 14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girerek, cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi.

Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin da Sosyal Hizmetler Dairesine bildirdiğini kaydetti.

Polis, aynı gün sosyal hizmetlerin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra DNA testi için örnek alındığını belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

