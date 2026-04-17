Lefkoşa’da Darp Olayı: Zanlılar İleride Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı

Olayın, 14 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Polis, zanlıların kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle İ.C.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp ettiklerini ve olay yerinde suçüstü yakalandıklarını açıklamıştı.
Zanlıların kontrol amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü de kaydedildi. Daha önce mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında Yargıç Şevket Gazi tarafından 2 gün ek tutukluluk emri verilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.