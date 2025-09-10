Lefkoşa’da Önce Hasar, Sonra Hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da T.G.K. (E-25), aralarında önceden husumet bulunan bir şahsın ikametgahına giderek kapıyı açmadığı gerekçesiyle kilidi kırdı ve ikametgaha zarar verdi.
Ardından sitenin park alanında aynı şahsa ait salon aracın kaportasını sert bir cisimle çizdi, üzerine kalemle yazılar yazdı ve aracın ön ile arka plakasını sökerek çaldı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında T.G.K. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
