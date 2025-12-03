LTB Başkanı Harmancı: “9. Engelsiz Sanat Gecesi’nde özel gençlerimizin sahnedeki başarısı en büyük gururumuz”

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Engelsiz Sanat Gecesi’nin bu yıl 9’uncusu düzenledi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği öğrencilerinin gösterileri ile başlayan etkinlik, LTB Engelsiz Halk Dansları, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Algım Özel Eğitim Merkezi, Müzika Sanat, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, LTB Ritm’orkestra, Engelsiz Yaşam Evi ve Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin performansları ile tamamlandı. Gecenin sonunda tüm ekiplerin pankartları ile yer aldığı final sunumu, gösteriyi izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecede ayrıca gösterilerin hazırlanmasında emeği geçenlere sertifikaları sunuldu. Gecenin sonunda ise tüm okulların temsilcilerinin yer aldığı kapanış gösterisi yapıldı.

Gösteriler öncesi tüm kurumlar adına ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nden Yazgı Şentürk Çavuş bir konuşma yaptı.

– Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, “Engellemeyen, engel olmayan Lefkoşa demiştik. Bu vizyonu her yıl daha da genişleterek yaşamın her alanına uygulamak için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Harmancı, 2014’te göreve geldiği dönemde en çok tartışılan konunun belediyedeki personel sayısı olduğunu hatırlatarak, “Biz, personeli topluma hizmet için bir değerli bir kaynak olarak gördük. Bu noktada, ortaya koyduğumuz ‘Engellemeyen Lefkoşa’ vizyonunu hayata geçirmek için personelimizi motive ederek, özel gereksinimli bireyler gibi hizmet eksikliği bulunan alanlarda topluma artı değer yaratmak için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bunun sonuçlarını gururla görüyoruz.” diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata entegre olabilmelerini ve hizmetlere erişebilmelerini sağlamak amacıyla birçok yeni birim oluşturduklarını belirten Harmancı, bunlardan en önemlilerinden birinin Halk Sağlığı Şubesi altında kurulan Engellemeyen Lefkoşa Birimi olduğunu, daha sonra Toplum Çalışmaları Merkezi’nin oluşturulduğunu ve bugün sosyal hizmetler şubesinin güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

-“İnancımızla, vizyonumuzla, yüreğimizle önce kalplerdeki engelleri aştık”

Ailelere yıllardır taşımacılık alanında destek sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Harmancı, “Bu destek, ailelerin bağımsızlaşabilmesi ve kendi hayatlarına devam edebilmeleri için çok önemli.” dedi. Harmancı, “Mayıs ayı içerisinde baristalık eğitimi ve mutfak eğitim programından mezun olan özel gereksinimli gençlerimizin yer aldığı LTB Yeni Dünya +1 Kafe’yi açtık. Yenişehir’de bulunan kafemiz, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını ve istihdamını destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Dokuzuncusu düzenlenen sanat gecesinin yalnızca yılda bir gün yapılan gösteri olmadığını kaydeden Harmancı, özel gereksinimli çocukların doğru fırsatlar ve eğitimle her yıl kendilerini geliştirdiklerine tanıklık ettiklerini belirtti.

Harmancı “Ülkenin dört bir yanından özel çocuklarımıza, Engelsiz Sanat Gecesi’ni sadece Lefkoşa’ya değil tüm ülkeye kazandırdıkları için ne kadar teşekkür etsek az. Ayrıca bu gecenin gerçekleşmesinde emeği olan öğretmenlerimize, okullarımıza ve bu emeği veren herkese minnettarım. Çocuklarımızın içindeki ışığın sahneye yansımasına vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm birimlere teşekkür eden Harmancı, “Fiziksel engelleri aşmak için çok büyük bütçeler gerekebilir ama esas mesele ondan önce gönüllerdeki engelleri aşmaktır. İnancımızla, vizyonumuzla, yüreğimizle önce kalplerdeki engelleri aştık.” dedi.