Mağusa ve İskele'de elektrik kesintisi olacak


Mağusa ve İskele'de elektrik kesintisi olacak
Mağusa ve İskele'de elektrik kesintisi olacak

Bugün Mağusa ve İskele'de bazı köylerde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Trafo Merkezinde yapılacak trafo bakım çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Akova, Yıldırım, Akova ağıllar, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale ağıllar, Çamlıca, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken.”

