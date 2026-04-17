Mağusa ve İskele’de Uzun Süreli Su Kesintisi

20 Nisan’da başlayıp 5 Mayıs’a kadar sürecek çalışmalar kapsamında birçok yerleşim yerinde su kesintisi yaşanacak; vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı.
Mağusa ve İskele’de Uzun Süreli Su Kesintisi

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında, Dipkarpaz Terfi Merkezi'nde mevcut pompaların ve Kumyalı su deposunda debimetre değişimi yapılacağından, Gazimağusa ve İskele ilçelerinde bazı yerlerde su kesintisi olacak.

Çalışmalar, 20 Nisan pazartesi günü başlayacak ve 5 Mayıs’a kadar tamamlanacak.

Kesintiden, Yeniceköy, Geçitkale, Akova, Gazimağusa, Sınırüstü, DAÜ, Çayırova, Yarköy, Boğaztepe, Ardahan, Kumyalı, Yeşilköy, Yenierenköy 1, Yenierenköy 2, Derince, Dipkarpaz depoları ve bu depolardan su sağlanan tüm yerleşim birimleri etkilenecek.

Söz konusu çalışma nedeniyle yapılacak su kesintisinden azami fayda sağlanması ve vatandaş mağduriyetinin asgariye indirilmesi amacıyla, kesinti süresince eş zamanlı olarak “Gelişim-MİTAŞ KKTC İş Ortaklığı” yükleminde yapımı devam eden “KKTC İçme suyu Projesi, Depo Bağlantı Hatları 2.Kısım” işi kapsamında; Orta Mesarya Deposu Bağlantı Hattının mevcut Lefkoşa İskele ana isale hattına bağlantısı ve sanat yapılarının imalatı, Pınarlı Deposu Bağlantı Hattı üzerinde yol geçişi, Kurtuluş Deposu Bağlantı Hattının mevcut İskele- Dipkarpaz İsale hattına bağlantısı ve sanat yapılarının imalatı, Kalecik Deposu Bağlantı Hattı üzerinde yol geçişi, Bafra Turizm Bölgesi Depoları Bağlantı Hattının mevcut İskele - Dipkarpaz ana hattına bağlantısı ve sanat yapılarının imalatı, Dipkarpaz Deposu Bağlantı Hattının mevcut Dipkarpaz depo bağlantı hattına bağlantısı ve Yiğitler Askeri Birlik Deposu Bağlantı Hattı üzerindeki yol geçişi işlemlerine başlanacak.

Çalışmaların tamamlanacağı döneme kadar yerel içme - kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacak. Bu süreçte halkın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları istendi. Süreç içerisinde halkı ve belediyeleri bilgilendirmelerin basın yoluyla yapılacağı da belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
