Makina Mühendisleri Odası’ndan KIB-TEK’e Teknik Uyarı: Motorlar Değiştirilmeli

Açıklamada, meydana gelen hasarların gerçek nedeninin belirlenmesi için bağımsız ve teknik esaslara dayalı incelemenin derhal başlatılması gerektiği vurgulandı.

Hasar nedeni araştırılmalı

Oda, yapılacak incelemede özellikle bakım sonrası devreye alma süreçleri, rodaj koşulları, motor çalışma parametreleri ile koruma ve kontrol sistemlerinin detaylı şekilde analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Patlamaların yağ veya yakıt kaynaklı olmadığı yönünde teknik değerlendirme yapıldığı da ifade edildi.

“Rodaj uygunsa sorumluluk bakım firmasında”

Teknik inceleme sonucunda motorların üretici firma tarafından belirlenen rodaj şartlarına uygun çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, hasarın işletme kaynaklı değil bakım sonrası oluşan mekanik hatalardan kaynaklandığının kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu durumda, motor blok patlamalarından bakım yüklenicisi firmanın sorumlu tutulması ve tüm zararların bu firma tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.

Geçmiş hatalara dikkat çekildi

Açıklamada, daha önce 8 numaralı santralde yaşanan ana mil kırılması sürecindeki teknik ve idari hataların tekrarlanmaması gerektiğine dikkat çekildi. Sürecin şeffaf yürütülmesi ve teknik sorumluluğun açık şekilde ortaya konulması istendi.

“Lokal onarım yeterli değil”

Oda, blok patlaması yaşanan motorların lokal onarımla güvenli şekilde çalıştırılmasının teknik açıdan uygun olmadığını belirterek, hasarlı motorlar için komple değişim yapılması gerektiğini açıkladı.

Kamu yararı vurgusu

Sonuç bölümünde, hasarın bağımsız şekilde tespit edilmesi, sorumluluğun netleştirilmesi ve gerekli teknik tedbirlerin gecikmeden alınmasının kamu yararı açısından zorunlu olduğu ifade edildi.