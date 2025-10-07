Maliye Bakanı Berova, zeytin üreticilerini kabul etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Zeytin Üreticileri ve Sanayiciler adına Zeytin Konseyi Üyesi Dr. Med. Vet. Nazım Akçaba ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, zeytin ve zeytinyağı üretiminde kayıt dışılığın önlenmesi, sahte ürünlerle mücadele ve sektörde denetimlerin artırılması konuları ele alındı.

AKÇABA

Zeytin Konseyi Üyesi Dr. Nazım Akçaba, yaptığı açıklamada zeytin üretiminin ülke ekonomisi ve halk sağlığı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Akçaba, “Zeytin bizim kültürümüzün ve soframızın vazgeçilmezidir. Ancak kayıt dışı ve sahte ürünler hem üreticiye hem tüketiciye zarar veriyor. Kurumlar arası iş birliği ve sıkı denetimle bu sorun aşılabilir” dedi.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ise kabulde yaptığı konuşmada, “Üreticilerimizin emeğini korumak ve halk sağlığını güvence altına almak önceliğimizdir. Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlarımızla kayıtlı üretimi teşvik eden düzenlemeleri desteklemeye devam edeceğiz. Zeytinyağı, ülkemizin dünyaya gururla sunabileceği en değerli ürünlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Kabul, sektörün mevcut durumu ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi