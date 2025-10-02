Manavoğlu: 19 Ekim akşamı bu anlayıştan kurtulacağız

Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, iki devletli çözüm modelinin Meclis'te oylanacak olmasına işaret ederek, ''5 senede halk adına bir şey yapmayınca ancak da son dakika tezkeresiyle tartışma yaratalım bari dediler...

Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirdi. Manavoğlu, halk adına 5 senedir bir şey yapmayanların son dakika tartışma yaratmak adına Meclis'e 2 devletli modeli tezkere olarak sunduğunu kaydetti.

Manavoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Meclise tezkere getireceklermiş! 5 senede halk adına bir şey yapmayınca ancak da son dakika tezkeresiyle tartışma yaratalım bari dediler… Ama hiiiiç gerek yok ne konuşmaya, ne tartışmaya… Çok isterseniz oy çokluğuyla geçirin daha önce defalarca olduğu gibi… Çok da büyütmeye hiç gerek yok! 19 Ekim akşamı kurtulacağız bu anlayıştan ve ülkemize her zamankinden daha sıkı sıkıya hep birlikte sarılacağız… Dayanın, sabırlı olun, az kaldı!”