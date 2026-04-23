Marketten Jilet Çalan Şahıs Tutuklandı

21 Mart 2026 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren bir markette meydana gelen hırsızlık olayında, A.Y. (53) isimli şahsın müşteri olarak girdiği iş yerinden toplam değeri 1.408,70 TL olan jiletleri ödeme yapmadan alarak dışarı çıkardığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu şahıs 22 Nisan 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.