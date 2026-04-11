Mart 2026, dünyada kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı oldu

Mart 2026, ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,48 derece yüksek gerçekleşmesiyle dünyada kaydedilen en sıcak dördüncü mart ayı oldu.
Mart 2026, dünyada kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı oldu

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), mart ayına ilişkin sıcaklık değerlerini açıkladı.

Buna göre, martta dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı 13,94 derece ölçüldü. Bu seviye, 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,48 derece yüksek gerçekleşirken, 1991-2020 mart ayı ortalamasının ise 0,53 derece üzerinde kaydedildi.

Böylece, Mart 2026 dünyada kaydedilen en sıcak dördüncü mart ayı oldu.

Mart 2024 kayıtlardaki en sıcak, Mart 2025 en sıcak ikinci ve Mart 2016 ise en sıcak üçüncü mart ayı olarak ölçülmüştü.

C3S, geçen ay küresel deniz yüzeyi sıcaklığının ise 20,97 dereceyle kaydedilen en yüksek ikinci mart ayı sıcaklığı olduğunu teyit etti.

Avrupa'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde

Avrupa'da Mart 2026, en sıcak ikinci mart ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da ortalama yüzey sıcaklığı geçen ay 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,27 derece üzerinde 5,88 derece ölçüldü. Kayıtlardaki en sıcak mart ayı, Mart 2025 olmuştu.

Avrupa'nın neredeyse tamamında ve ABD'nin özellikle batısında uzun süren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ortalamanın üzerinde sıcaklık değerleri görüldü.

Buna karşın, Alaska, Kanada'nın büyük bir bölümü ve Grönland'ın güneyinde alışılmadık derecede soğuk hava koşulları etkili oldu.

