Maviş: Özür Yetmez, tüm okulları derhal tamamlayın!

Maviş, Şht. Yalçın İlkokulu’nun açılışına dair açıklamasında, “İki yıldır konteynerlerde eğitim gören çocuklardan özür dilemek tek başına yeterli değil; tüm okul inşaatları hızla tamamlanmalı” diyerek, güvenli ve nitelikli eğitim için sahada olacaklarını

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, “Konteyner, yarım kalmış inşaatlar ve ekonomik zorluklarla başlayacak yeni eğitim-öğretim yılımız tüm camiamıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Maviş, Şht. Yalçın İlkokulu’nun açılışına ilişkin, “Sendikamızın ve kamuoyunun yarattığı baskı sayesinde 2 yıldır süren çalışmaların son 2 günde tamamlanarak Şht. Yalçın İlkokulu’nun pazartesi günü açılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Eğitim emekçilerinin ve velilerin yıllardır dile getirdiği ihtiyaçların karşılanmaya başlaması olumlu bir adımdır” dedi.

Ancak okulun açılışıyla ilgili sorunları da gündeme getiren Maviş, “Okulun açılış gününe kadar şantiye halinde olması bir başarı değil; plansızlığın, öngörüsüzlüğün ve sorumsuzluğun göstergesidir. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı, ‘son dakikaya yetiştirme’ anlayışına terk edilemez” ifadelerini kullandı.

Maviş, 2 yıllık çalışmaların son 48 saatte tamamlanmasını “ülkenin en büyük parodilerinden biridir” şeklinde nitelendirirken, “Bizim için esas olan, her çocuğun eşit, güvenli ve nitelikli koşullarda eğitim görmesidir. Uyarılarımız ve eylemlerimizle Bakanlığın harekete geçerek okulun bitirilmesini hızlandırması, haklılığımızın en somut kanıtıdır” dedi.

Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Maviş, “İki yıldır konteynerlerde eğitim görmek zorunda bırakılan çocuklardan özür dilemek ve devam eden diğer okul inşaatlarını da aynı hız ve kararlılıkla kısa sürede tamamlamak Bakanlığın erdemi olacaktır. Bakanlığı, kamuoyunu polemiklerle oyalamak yerine tüm okulları güvenli hale getirmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maviş, sendikanın sorumluluk bilinciyle 15 Eylül Pazartesi günü okullar açılırken sahada olacaklarını belirterek, “Bizler güvenlik zaafiyeti olup olmadığını, kadro ihtiyaçlarını ve diğer sorunları raporlamak üzere sahada olacağız. Bu raporları kamuoyu, Eğitim Bakanlığı ve KTMMOB ile paylaşacağız” dedi.

Ayrıca Maviş, ilerleyen günlerde Yeşilyurt İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Cihangir/Düzova İlkokulu, Mustafa Kemal İlkokulu (Yıldırım), Dörtyol İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Tuzla Şht. Özdemir İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Gaziköy Anaokulu ve Alasya İlkokulu’nu ziyaret edeceklerini belirtti.

Ziyaret programı ise şu şekilde açıklandı:

08:00 Karakol İlkokulu

08:30 Şht. Yalçın İlkokulu

09:30 Şht. Mehmet Eray İlkokulu

11:00 Dikmen İlkokulu / Necati Taşkın İlkokulu

12:00 Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu

Basın emekçilerine de ziyaretlere eşlik etme daveti yapılan açıklamada, Maviş, “Mesleğimizin gereği sorumluluk almaya ve ders vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.