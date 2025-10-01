Meclis açıldı: Bir sonraki oturum 20 Ekim'de olacak!

Cumhuriyet Meclisi’nin Onuncu Dönem Beşinci Yasama Yılı'nın ilk toplantısı, ekim ayının ilk iş günü olan 1 Ekim Çarşamba günü (bugün) gerçekleşiyor.

Meclis, geçen dönemdeki son toplantısını 30 Haziran’da yapmıştı. Söz konusu toplantıda Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verilmiş, yaklaşık iki saat sonra Genel Kurul yeniden toplanmaya çalışılmış ancak nisap sağlanamamıştı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bir sonraki olağan birleşimin yeni yasama yılında yapılacağını belirterek birleşimi kapatmıştı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Bugün gerçekleştirilen açılışta konuşmayı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yaptı. Öztürkler konuşmasında Meclis’in tarihçesine değinirken, oturuma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da katıldı.

Geride kalan yasama yılındaki faaliyetleri de aktaran Öztürkler, Danışma Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı kararları okudu.

MECLİS'İN BİR SONRAKİ OTURUMU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN ARDINDAN 20 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Kararlar arasında, bir sonraki Meclis toplantısının 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 20 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirileceği de duyuruldu.

Açılış konuşmasının ardından Öztürkler, yeni yasama yılı kapsamında görüş ve temenniler için Meclis’te bulunan parti başkanlarına söz verdi.

Erhan Arıklı'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İlk sözü alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, federasyon temelinde müzakere sürecinin sona erdiğini ve iki devletli çözüm modelinin önemini vurguladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise Arıklı'nın ardından söz alarak iyi dileklerini iletti.

Tufan Erhürman: MECLİS'İN SORUMLULUĞU KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EŞİT HAKLARINI SAVUNMAKTIR

Açılış konuşmaları kapsamında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dünyadaki zor süreçlere dikkat çekti. Filistin’de yaşanan zulüm ve uluslararası kurumların başarısızlığını eleştiren Erhürman, Gazze’de çocukları katleden İsrail’in Baf havalimanlarını kullandığını belirtti.

Kıbrıs’ta iki eşit kurucu ortak bulunduğunu hatırlatan Erhürman, Kıbrıs Türk toplumunun ve özellikle Meclis’in bu ortak hakları koruma sorumluluğuna dikkat çekti.

"ÇOCUKLARI KATLEDEN İSRAİL'E LİMANLARINI AÇAN GÜNEY KIBRIS, ADANIN TAMAMINI İLGİLENDİREN KARARLAR ALAMAZ"

Erhürman, güvenlik, deniz sahanlığı, enerji, uluslararası ticaret ve hidrokarbon konularında Güney Kıbrıs’ın tek başına karar alamayacağını belirtti. Kıbrıs Türk halkının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Erhürman, adayı tehlikeye atacak kararların yalnızca Güney Kıbrıs tarafından alınamayacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşması için azami çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Erhürman, Güney Kıbrıs’ın, adanın tamamını ilgilendiren ve adanın güvenliğini tehdit eden kararları nedeniyle Kıbrıs Türklerini de tehdit altına aldığını sözlerine ekledi.

Son olarak ülkedeki sorunlar ve yargıdaki problemlere işaret eden Erhürman, Türkiye ile ilişkilere de işaret ederek "Kimse endişeye kapılmasın, bu toplum demokrasiyi içselleştirmiş bir toplumdur, bu toplum kendi kararını kendi alacak olgunluktadır; Türkiye Cumhuriyeti bu adanın tamamının garantörüdür, Türkiye ile istişare içerisinde olmadan bir şey yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN Ünal Üstel'DEN İSTİKRAR VURGUSU

Meclis'in açılış konuşmaları kapsamında son sözü Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel aldı. Üstel, konuşmasına Cumhuriyet Külliyesi’nin Türkiye ile olan güçlü bağların simgesi olduğunu ifade ederek başladı ve geride bırakılan son üç yıldaki faaliyetleri aktardı.

"FEDERASYON MÜZAKERELERİNDE YARIM ASIR KAYBEDİLDİ; TEMENNİMİZ YENİ YASAMA YILINDA TÜRKİYE'DE OLDUĞU GİBİ MECLİS'TEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU GEÇİRMEKTİR"

Üstel, sosyal konut projeleri, tarım, ulaşım ve diğer birçok alanda gerçekleştirilen icraatlerin son üç yıldır var olan istikrarın bir sonucu olduğunu belirtti. Federasyon müzakerelerinde yarım asrın kaybedildiğini ve federasyon defterinin Türkiye Cumhuriyeti için de kapandığını ifade eden Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun arkasında olduklarını ve en güçlü savunucuları olacaklarını vurguladı.

Üstel, Meclis’ten Türkiye’de olduğu gibi iki devletli çözüm vizyonunu geçirerek Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesini ve devletini yaşatma hedeflerini destekleyeceklerini söyledi.

"DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKALIM; GÜNEY KIBRIS SİLAHLANMA YARIŞI İÇERİSİNE GİRMİŞTİR"

Başta Filistin olmak üzere dünyada yaşanan sorunlara da değinen Üstel, uluslararası kurumların zayıflığını ortaya koyan gelişmelere dikkat çekti. Üstel, Güney Kıbrıs’ın silahlanma yarışına girdiğini ve tatbikatlar düzenlediğini belirterek, son olarak, “Devletimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.