Meclis'te içöeride de dışarıda da tansiyon yükseldi, oturuma ara verildi!

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye yanıt verdiği sırada hem dışarıda hem de içeride tansiyon yükseldi.

Başbakan Üstel, “İki gündür yaşananlardan biz de mutlu değiliz. Ne yaparsak halkımız için yapıyoruz, ne önlem alırsak halkımız için alıyoruz. Bu yönetemez dediğiniz hükümet 15 sene önce yarım kalan projelerin hepsini tamamladı. Bu hükümet pandemi sürecini yönetti” dedi.

CTP’li vekillerin Başbakan Üstel’e “eylemcilere yönelik polis şiddetinin durdurulması” için çağrı yaptığı sırada tansiyon yükseldi.

Başbakan Üstel, gerekli önlemlerin alındığını, kimsenin kimseye bir şey yapmadığını söyledi.

CTP’li vekiller polisin eylemcilere müdahalesi nedeniyle Başbakan Üstel’e tepki gösterdi, Genel Kurul salonunu terk etti.

Genel Kurul oturumuna ara verildi.

Öte yandan, polis barikatlarını aşarak Meclis bahçesine giren eylemcilere polis tarafından biber gazı sıkıldı.