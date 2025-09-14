Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: Güçlendirilmiş altyapımızla yeni döneme hazırız

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, “427 bin ders kitabımız, donanımlı öğretmenlerimiz, güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle yeni döneme hazırız” dedi ve eğitimde kalite ile güvenl

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bakanlık, bu yıl 58 bin öğrencinin 6 bin 500 öğretmenle ders başı yaptığını duyurdu.

"YENİ DÖNEME HAZIRIZ"

Bakanlık Basın Bürosu'ndan yayımlanan mesajda Çavuşoğlu, “427 bin ders kitabımız, donanımlı öğretmenlerimiz, güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle yeni döneme hazırız” ifadelerini kullandı. Eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin gelişimini desteklemek ve okulları uluslararası standartlara taşımak amacıyla hizmet içi eğitim programları, yeni okul binaları, derslikler, kütüphaneler ve sosyal alanların hayata geçirildiği belirtildi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ BİR ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURUYORUZ"

Çavuşoğlu, “Çocuklarımız için güvenli ve çağdaş bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz” diyerek deprem ve güvenlik önlemleri ile teknolojik donanımların sağlandığını vurguladı. Bu kapsamda okul yapımları için yerel kaynaklardan 950 milyon TL, Türkiye’den yaklaşık 500 milyon TL ve Merkez Bankası’ndan 342 milyon TL ayrıldığı, deprem komitesinden ise 412 milyon 643 bin 267 TL bloke edildiği aktarıldı.

"35 GÜVENLİK GÖREVLİSİ OKULLARIMIZDA GÖREVE BAŞLAYACAK"

Güvenlik önlemleri hakkında da bilgi veren Bakan, “Güvenlik ihalesine çıkılarak 35 güvenlik görevlisi okullarımızda göreve başlayacaktır” dedi. Önümüzdeki yıl planlanan 7 okulun tamamlanmasının ardından çevre güvenliği ve bahçe duvarları dahil tüm okullarda güvenlik projelerinin uygulanacağı ifade edildi.

"KATILIM ORANI ORTALAMA YÜZDE 91'E ULAŞTI"

Hizmet içi eğitim programlarında bu yıl 6 bin 252 öğretmenin bir veya birden fazla programa katıldığını belirten Bakan, “52 farklı başlık altında düzenlenen 163 oturumla yürütülen eğitimlerde katılım oranı ilkokullarda yüzde 97, ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde ise yüzde 86 olarak gerçekleşti. Toplam katılım oranının ortalama yüzde 91’e ulaşmış olması ve öğretmenlerimizin bu eğitimlerin verimliliğine dair olumlu dönüşleri, bizleri mutlu etmektedir” dedi.

"BİLİYORUZ Kİ BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverisini, öğrencilerin çağın gereklerine uygun yetiştirilmesini ve velilerin desteğini vurgulayarak, “Biliyoruz ki bizler büyük bir aileyiz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle el ele vererek eğitim sistemimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Birlikte attığımız her adım, geleceğimizi daha sağlam temellere oturtacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi ve ülke ile insanlık için güzel bir yıl olmasını temenni etti.