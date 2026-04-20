  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA

Minik Cumhurbaşkanından Büyük Reform Önerisi: Harcamalar Anlık İzlenecek

» »
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Şehit Yalçın İlkokulu Beşinci Sınıf Öğrencisi Masal Şevki, bir ülkeyi hayatta tutan tek şeyin güven olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı olsa güveni sağlamak için devlet harcamalarının anlık olarak izlenebildiği bir sistem kuracağını söyleyen Şevki’ye, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, “Masal’a tamamen katılıyorum” diyerek, destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Kabulde, Okul Müdürü Gönül Özal ve Öğretmen Ayşe Yücel de yer aldı.

Erhürman, öğrencilerle tek tek selamlaşarak, sohbet etti. Okullarındaki eksiklikleri Cumhurbaşkanına aktaran öğrenciler, park ve kapalı spor salonu taleplerini dile getirdi.

Talepleri dinleyen Erhürman, öğrencilere, ders dışında spor ve sanatla ilgilenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

-Cumhurbaşkanlığı koltuğu Masal Şevki'nin oldu

Daha sonra Şehit Yalçın İlkokulu Beşinci Sınıf Öğrencisi Masal Şevki, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak, Cumhurbaşkanı olsa öncelikli adımlarının ne olacağını sıraladı.

Şevki konuşmasına, “Bugün bu onurlu koltukta sadece Şehit Yalçın İlkokulu’nun bir öğrencisi olarak değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğini temsil eden, tüm çocukların sesi olarak oturuyorum” ifadesiyle başladı.

-“Barış, sadece savaşın olmaması değil, herkesin birbirine sevgiyle sarılabilmesidir”

Çocukların oyun oynarken, dil, din, renk ayırt etmediğini vurgulayan Şevki, “Bizim dünyamızda küslükler bir teneffüs saati kadar kısa sürer” dedi. Barışın, sadece savaşın olmaması değil, herkesin birbirine sevgiyle sarılabilmesi olduğunu dile getiren Şevki, “Bize göre adalet, sadece mahkeme salonlarında değildir. Adalet, kimsenin hakkının yenmediği, her yerdedir” diye konuştu.

Bugünün çocuklarının yarın ülkeyi yöneteceğine dikkat çeken Şevki, “Geleceğin büyükleri olarak bizler, dürüstlüğün en büyük hazine olduğunu biliyoruz. Söz veriyoruz ki; dürüstlükten ayrılmayacak ve adaleti rehber edineceğiz” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı olarak çok büyük sorumluluk hissettiğini ifade eden Masal Şevki, en büyük görevinin halkın mutluluğu olması gerektiğini kaydetti.

Ülkeyi geleceğe taşımak için atacağı adımları sıralayan Şevki, doğayı korumayı bir “tercih” değil, anayasal bir zorunluluk haline getireceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Çünkü yeşil bir doğa en temel ihtiyaçtır. Yeşil alanlar stresimizi azaltır, odaklanmamızı artırır, doğada oyun oynayabilirsek yaratıcılığımız artar, özgür hissederiz. Tüm canlılara duyarlı ve güler yüzlü insanlar oluruz.”

-“Fırsat eşitliği devrimi için ülkenin her köşesinde çocukların aynı donanım ve standartlarda okuyabileceği okullar sağlardım”

Bazı okulların bahçesinde kapalı salonlar ve halı sahalar varken, bazı okullarda olmadığına dikkat çeken Şevki, “Fırsat eşitliği devrimi için ülkenin her köşesinde çocukların aynı donanım ve standartlarda okuyabileceği okullar sağlardım” dedi.

Ülkenin tüm enerji ihtiyacını güneş, rüzgar ve dalga gibi yenilebilir kaynaklardan karşılayacak yatırımları da tamamlayacağını kaydeden Şevki, fosil yakıtların havayı kirletip, çocukların ciğerlerine zarar verdiğini belirtti.

Bir ülkeyi hayatta tutan tek şeyin güven olduğunu vurgulayan Şevki, “Güveni sağlamak için devlet harcamalarının anlık olarak izlenebildiği sistem kurardım” dedi.

Masal Şevki, son olarak tüm dünya çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, “Masal’a tamamen katılıyorum” diyerek, desteğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti