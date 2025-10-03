Moral: Tezkere toplumu bölmeye yönelik!

Halkın Partisi (HP) sözcüsü Aral Moral, Ulaş Barış'ın Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu Gündem programına konuk oldu.

Aral Moral, katıldığı programda gazetecilere yönelik tehditleri kınayarak ifade özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğunu vurguladı. Moral, meclise getirilmesi gündemde olan iki devletli çözüm tezkeresinin toplumu bölme amacı taşıdığını öne sürdü ve cumhurbaşkanı adaylarının Kıbrıs sorunu konusundaki suskunluğunu eleştirdi. Ayrıca, iki devletlilik tartışmasının Güney Kıbrıs eski lideri Anastasiadis tarafından başlatıldığını, Türkiye’nin tutumunun ise değişmeyeceğini ifade etti. Moral, Kıbrıs’ta iş birliğinin sadece sembolik adımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, enerji ve bölgesel güvenlik gibi alanlarda da ilerletilmesini savundu.

"GAZETECİLERİN TEHDİT EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Gazetecilere yönelik artan tehditlerle ilgili konuşarak sözlerine başlayan HP sözcüsü, kendi fikrini ve özgür iradesini yansıtan gazetecilerin bunun üzerinden tehdit edilmesine özellikle bu ülkede alışamadığını söyleyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. İfade özgürlüğünün temel insan haklarından biri olduğunu ifade eden Moral, bunun demokrasinin temellerinden biri olduğunu belirtti.

"MECLİSE GETİRİLMESİ GÜNDEMDE OLAN 2 DEVLETLİLİK TEZKERESİ TARAFLARI BÖLMEYE VE TOPLUMU GERMEYE YÖNELİK BİR HAREKETTİR"

Aral Moral, meclise getirilmesi gündemde olan 2 devletli çözüm tezkeresi hakkında, geçtiğimiz yıl Türkiye'de meclisten benzer bir karar çıktığını hatırlatarak, böyle bir tezkerenin ayni dönem ülkede de gündeme gelmesi durumunda, doğru veya yanlış olmasından bağımsız olarak, büyük tartışmalara yol açmayacağını ifade etti. Tezkere konusunun seçime 17 gün kala gündeme getirilmesinin politik alanda "bizler ve onlar" tartışmasına yol açacağını vurgulayan Moral, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın, konuyla ilgili yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak oy birliği ile alınmayan bu kararların "tarafları bölmeye ve toplumu germeye" yönelik bir hareket olarak nitelendirdi.

"KIBRIS SORUNUNU CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA DEĞİL DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLARINA MI SORALIM?"

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın seçim öncesi dönemin aksine artık Kıbrıs sorunu hakkında konuşmaktan kaçındıklarını öne sürerek, "bir aday Kıbrıs sorununu hiç konuşmuyor, diğer aday ise konudan bahsedip içerik hakkında susuyor" ifadelerini kullandı. Bu durumun ilginç bir durum olduğunu dile getiren Moral, cumhurbaşkanlığı makamının iç meselelere değil de Kıbrıs sorununa odaklanması gerektiğinin altını çizdi. "Şunu yaptık bunu yapacağız" gibi söylemlerin havada kalan söylemler olduğunu ifade eden HP sözcüsü, Kıbrıs sorunu ile ilgili sorular yöneltildiğinde iki tarafın da "canının sıkıldığını" iddia etti. Aral Moral bu durumu, "biz bu soruları cumhurbaşkanlığı adaylarına sormayıp da, yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanlığı adaylarına mı soralım" sözleriyle eleştirdi.

Moral, adayların iç meselelerle ilgili sözlerine yönelik bir diğer eleştiri yönelterek, cumhurbaşkanının bu konular hakkında anayasal olarak bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, olası bir müdahale girişimi durumunda hükümetin "sen kimsin" diyeceğini ve bunun örnekleri olduğunu öne sürdü. Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı zamanında, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Kamu Hizmetleri Komisyonu'nda değişiklik yapmak amacıyla bir yasa çalışması öne sürdüğüne değinen Moral, bu önerinin dönemin başbakanı tarafından bir kenara atıldığını hatırlattı.

"İKİ DEVLETLİLİK CİNİNİ LAMBADAN ANASTASİADİS ÇIKARDI"

Crans Montana sonrasından itibaren Türkiye'nin 8 yıldır iki devletliliği savunduğunu ifade eden Moral, "iki devletlilik cinini lambadan Anastasiadis'in kendisi çıkardı" ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Eski Başkanı Nikos Anastasiadis'in bu konuda yaptığı zemin yoklamasını ilerletmediğini vurgulayan Moral öte yandan BM Genel Sekreteri Gutierrez'in BM Güvenlik Kurulu'na sunduğu raporda da iki tarafın arasında federasyon konusunda ortak bir zemin olmadığı ifadelerini hatırlattı. HP Sözcüsü Moral, Türkiye'nin tavrının "pazarlığı yüksekten tutayım" tavrı olmadığını düşündüğünü belirterek, Türkiye'nin ciddi bir paradigma değişikliği olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin pozisyonunun değişmeyeceği konusunda görüş bildirdi.

"KIBRIS'TA İŞBİRLİĞİ MEZARLIKLARIN TEMİZLENMESİ İLE KALMAMALI"

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde düzensiz göç gibi konularda geçtiğimiz senelerde bir işbirliği geliştirme anlaşması imzalandığını hatırlatan Moral, HP'nin de Kıbrıs meselesinde öne sürdüğü iş birliği modelinin bunun bir benzeri olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğinin sadece "mezarlıkların temizlenmesi" ile kalmaması gerektiğini ifade eden Moral, parti olarak bölgedeki Yunanistan ve Türkiye gibi diğer aktörelerin de işin içerisinde olduğu, enerji ve bölgesel güvenlik gibi konularda da işbirliği umduklarını belirtti.