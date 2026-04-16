Binyamin Netanyahu'dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

Nikos Hristodulidis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya erişimini yasaklayacaklarını açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta 15 yaşından küçüklerin çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çocukların dijital ortamda korunmasının hükümetin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Avrupa Birliği’nin yeni yaş doğrulama sistemine destek verdiklerini söyledi.

Hristodulidis, AB’nin yaş doğrulama uygulamasının bir yıl içinde Güney Kıbrıs’ın “Dijital Vatandaş” uygulamasına entegre edileceğini ifade etti.

Yeni düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarında hesap oluşturma ve mevcut hesapları sürdürme için minimum yaş sınırının 15 olarak belirleneceğini kaydeden Hristodulidis, bu adımın çocukları korumayı ve aileleri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Hrisodulidis'in paylaşımında, söz konusu düzenlemenin bir yasa tasarısı olarak Meclis’e sunulacağı ve yaş doğrulama zorunluluğu, uyumsuzluk durumunda uygulanacak yaptırımlar ile geçiş sürecine ilişkin hükümleri de içereceği belirtildi.

  • Kaçak yaşama denetim: 3 Kişi tutuklandı16 Nisan 2026 Perşembe 11:00
  • Erhürman: Hellimin Yeşil Hat üzerinden erişimini mümkün kılacak önemli bir eşik daha aşıldı!16 Nisan 2026 Perşembe 10:26
  • Gönyeli’de 4 yaşındaki kız çocuğu tek başına bulundu, polis aileyi arıyor16 Nisan 2026 Perşembe 08:57
  • İskele’de 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak16 Nisan 2026 Perşembe 08:41
  • Muhaceret affı nasıl olacak? İşte detaylar16 Nisan 2026 Perşembe 08:39
  • Dikkat tozlu hava etkili olacak16 Nisan 2026 Perşembe 08:33
  • İhtiyat Sandığı faiz oranı yüzde 37’ye düşürüldü16 Nisan 2026 Perşembe 08:19
  • Talih kuşu Girne'ye kondu16 Nisan 2026 Perşembe 08:07
  • Muhaceret affı hazır!15 Nisan 2026 Çarşamba 23:32
  • Büyük ikramiye Girne’de!15 Nisan 2026 Çarşamba 23:31
