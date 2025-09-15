  • BIST 11000.26
  • Altın 4884.718
  • Dolar 41.2897
  • Euro 48.6119
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Öğretmenler Sendikası: Eğitim yılı 252 konteyner sınıf, 21 inşaat ve 25 öğretmen açığıyla başladı!

» »
Öğretmenler Sendikası: Eğitim yılı 252 konteyner sınıf, 21 inşaat ve 25 öğretmen açığıyla başladı!
Öğretmenler Sendikası: Eğitim yılı 252 konteyner sınıf, 21 inşaat ve 25 öğretmen açığıyla başladı!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 252 konteyner sınıf, 21 okulda süren inşaat çalışmaları ve 25 öğretmen açığıyla başladığını savundu.

Maviş, eğitimin ancak bilimsel yaklaşımla, diyalog ve iş birliğiyle ileriye taşınabileceğini söyledi.

Eğitim yılının ilk ders zilinin çalması ardından KTÖS, "Sorunları" yerinde görmek amacıyla Karakol, Şehit Yalçın, Şehit Mehmet Eray, Dikmen, Necati Taşkın ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokullarını ziyaret etti.

Lefkoşa'daki Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu önünde açıklama yapan Maviş, okulların 252 konteyner sınıfla açıldığını, 21 noktada inşaatların sürdüğünü ve bu çalışmaların bir ile dört ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Maviş ayrıca, 21 okulda toplam 25 öğretmen eksikliği bulunduğunu ileri sürdü.

Ziyaretlerde bazı okullarda güvenlik zafiyetleri ve çeşitli sorunlar tespit ettiklerini belirten Maviş, bu bulguları fotoğraflarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile paylaşacaklarını ifade etti.

"EKSİKLİKLER NORMALLEŞTİRİLİYOR"

Eğitimin yalnızca bina yapmak ya da öğretmen görevlendirmekle sınırlı olmadığını, esas olanın çocuklara çağdaş, modern ve doğa dostu eğitim ortamları sunmak olduğunu belirten Maviş, okullarda yaşanan altyapı ile öğretmen eksikliklerinin artık normalleştirildiğini savundu.

Maviş şöyle devam etti:

“Ülkemizde öğretmen açığı, derslik yetersizliği ve devam eden inşaat çalışmaları olağanmış gibi karşılanıyor. Oysa bizim konuşmamız gereken; çağdaş projelerle çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlayabileceğimiz, onların becerilerini geliştirecek ortamları nasıl kurabileceğimizdir.”

Maviş, çalışmaların sürdüğü okullar arasında, Yeşilyurt, Haspolat, Ulukışla, Cihangir/Düzova, Mustafa Kemal (Yıldırım), Dörtyol, Alaniçi, Çayırova, Şehit Hüseyin Akil, Şehit Zeki Salih, Tuzla Şehit Özdemir, Çamlıbel Aysun, Gaziköy Anaokulu, Gelibolu, Alasya, Karakol, Şehit Mehmet Eray, Dikmen, Necati Taşkın ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nun bulunduğunu; Arabahmet İlkokulu ile Lefke İstiklal İlkokulu’nun beklemede olduğunu; Akıncılar, Canbulat, Erdal Abit ve Kalkanlı Anaokulu’nun ise boşaltıldığını aktardı.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu binasının iki buçuk yıl önce boşaltıldığını, yaz aylarında yıkıldığını ancak yerine yenisinin hâlâ yapılmadığını kaydeden Maviş, oyun alanına konteynerlerin kurulduğunu savundu.

Şehit Yalçın İlkokulu’nda kamuoyu baskısıyla eksikliklerin kısa sürede giderildiğini söyleyen Maviş, “Madem ki Eğitim Bakanlığı 48 saat içinde 56 personeli gece gündüz çalıştırarak bir okulu hazır hale getirebiliyor, aynı fedakârlığı diğer 21 okul için de bekliyoruz” dedi.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın mevcut tablo için öğrencilerden özür dilemesi gerektiğini de savunarak, “Okullarımızı konteynerlerle açmak başarı değil, çocukların geleceğini riske atmaktır. 252 konteynerde eğitim gören öğrenciler, toplam öğrenci nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturuyor. Bu çocuklar eşit olmayan ve verimsiz koşullarda eğitim görmeye mahkûm edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

"SORUNLAR ANCAK BİLİMSEL YAKLAŞIM, DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİYLE ÇÖZÜLEBİLİR"

Eğitimin bir bilim olduğunu; sorunların ancak bilimsel yaklaşım, diyalog ve iş birliğiyle çözülebileceğini söyleyen Maviş,birçok öğrencinin "Şantiye ortamında veya yetersiz koşullarda" eğitim yılına başladığını ileri sürdü.

Ailelerin ekonomik sıkıntılar içinde barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını öncelik haline getirdiğini savunan Maviş, dezavantajlı gruplardaki çocuklara devletin doğrudan destek sağlaması gerektiğini öne sürdü.

"EŞİT KOŞULLAR İÇİN MÜCADELE SÜRECEK"

“Çocuklarımızın eşit, güvenli ve çağdaş koşullarda eğitim görmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Maviş, “Bakanlığa mesajımız nettir: Kaostan değil, iş birliği ve diyalogdan beslenmeliyiz. Ders zili tüm çocuklarımız için eşit koşullarda çalana kadar bu mücadele devam edecektir” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kanunsuz Avlanan Şahsa İdari Para Cezası15 Eylül 2025 Pazartesi 15:33
  • Ebeveynler için Çocukların Okula Uyumunu Kolaylaştıracak Altın Öneriler15 Eylül 2025 Pazartesi 14:43
  • İMO heyeti Bakü’de temaslarda bulundu15 Eylül 2025 Pazartesi 14:21
  • KTAMS, İsveç’te düzenlenen Cezaevi Hizmetleri toplantısına katıldı15 Eylül 2025 Pazartesi 14:14
  • YSK Başkanı Özerdağ, seçim süreci ve yeni adli yılı değerlendirdi15 Eylül 2025 Pazartesi 14:14
  • Korku senaryosu... "Erhüman kazanırsa felaket olur!"15 Eylül 2025 Pazartesi 13:52
  • Kaçak yaşam mücadelesi sürüyor15 Eylül 2025 Pazartesi 13:48
  • Tatar, Şirinevler Gonnara Festivali’ni ziyaret etti15 Eylül 2025 Pazartesi 13:34
  • 8 Bin öğrenci prefabrik sınıflarda başladı15 Eylül 2025 Pazartesi 12:39
  • Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa bugün Güney Kıbrıs’ta15 Eylül 2025 Pazartesi 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti