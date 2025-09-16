  • BIST 11027.38
Bekirpaşa ve Atatürk Meslek Liselerinde Disiplin Tüzüğü Dayatmasına Karşı Direniş Sürüyor
Öğretmenler Sendikası: Eğitimde Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz!

AKP’nin talimatlarıyla hareket ettiği belirtilen UBP-DP-YDP hükümetinin Disiplin Tüzüğü uygulaması, bu dönem de Bekirpaşa Lisesi ile Atatürk Meslek Lisesi’nde devam ediyor.

İki okulda da kız öğrenciler başörtülü olarak okula gönderilmekte ve öğretmenler, söz konusu uygulamaya karşı direnişlerini sürdürüyor. Eğitim-Sen yönetim kurulu kararı doğrultusunda, öğretmenler eylem ve grevlerle gerici dayatmaya tepki gösteriyor.

Sendika Başkanı Selma Eylem, “Anayasaya ve yasalara bağlı, nitelikli, bilimsel ve laik eğitim ile toplum yapımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Muhafazakarlaştırma dayatmasına geçit yok, ilkeli ve onurlu direnişimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Eylem, tüm toplumu öğretmenlerin mücadelesine destek vermeye, kamusal eğitime ve çocukların geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.

