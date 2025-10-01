Okul öncesi öğretmeni Ümmügülsün Akyiğit, 3 yaşındaki çocukları darbetmekle itham edildi!

Ahbab Gazetesi'nden Devrim Demir'in haberine göre, Lapta-Alsancak’ta bir kreşte görevli okul öncesi öğretmeni Ümmügülsün Akyiğit, 3 yaşındaki çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Olayda, zanlının çocukları darp ettiği ve saçlarını çektiği iddia edildi. Söz konusu şiddet anları, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Okul müdürünün şikâyeti üzerine polis tarafından tutuklanan öğretmen hakkında, çocukların aileleri de şikâyette bulundu ve darp raporları alındı. Polisin mahkemeye sunduğu kamera kayıtları, davanın delilleri arasında yer aldı.
