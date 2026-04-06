  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'in Ben Gurion Havalimanı bir paketten çıkan zehirli duman nedeniyle tahliye edildi

Okullarda grev devam edecek mi? Sendikalar süresiz grev kararı almıştı...

» »
Maviş: “Erken seçim tarihi alınana kadar süresiz eylem”
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Meclis binasında Haber Kıbrıs mikrofonlarına yaptığı kapsamlı açıklamada hem eylem sürecini hem de bundan sonraki yol haritasını detaylarıyla anlattı. Maviş, yaşananların yalnızca ekonomik değil, doğrudan “yönetim krizi” olduğunu vurguladı.

“HALK MECLİSİN ÖNÜNE İKİNCİ KEZ BARİKATLARI AŞARAK GELDİ”

Sabahtan itibaren sokakta olduklarını belirten Maviş, öğretmenler, veliler, işçiler ve toplumun farklı kesimlerinin çağrıya kulak vererek alanlara çıktığını söyledi. İkinci kez Meclis önüne barikatları aşarak geldiklerini ifade eden Maviş, “Meclis halkındır. Halk ile Meclis arasına barikat koyan hükümettir” dedi.

Hükümetin süreç boyunca manipülasyon, provokasyon ve itibarsızlaştırma yöntemlerine başvurduğunu savunan Maviş, sosyal medyada sendikacılara yönelik linç kampanyaları yürütüldüğünü ve buna rağmen geri adım atmadıklarını dile getirdi.

“MESELE ARTIK HAYAT PAHALILIĞI DEĞİL, YÖNETİM MESELESİ”

Maviş, hayat pahalılığı konusunun artık daha büyük bir sorunun parçası haline geldiğini belirterek, “Bu ülke doğru yönetilmiyor. Plansızlık, tutarsızlık ve beceriksizlik toplumda büyük bir öfke birikimi yarattı” ifadelerini kullandı.

Hükümetin eğitimi bahane ettiğini ancak geçmişte siyasi süreçler nedeniyle eğitimin aksatıldığını hatırlatan Maviş, buna rağmen sorumluluk alınmadığını söyledi.

“İSTERSEK İÇERİ GİRERDİK”

Meclis içerisine girme iddialarına da yanıt veren Maviş, bunun bilinçli olarak tercih edilmediğini belirtti. “İsteseydik girerdik” diyen Maviş, halkın üçüncü kez aynı kararlılıkla gelmesi halinde bunun sonuçlarının daha farklı olabileceği uyarısında bulundu.

Toplumun bu noktaya getirilmesinin sorumlusunun hükümet olduğunu söyleyen Maviş, gerilimin bilinçli şekilde tırmandırıldığını ifade etti.

“PAZARLIK YOK, TEK TALEP ERKEN SEÇİM”

Mevcut süreçte hükümetle herhangi bir görüşme veya pazarlık olmadığını net şekilde dile getiren Maviş, taleplerinin açık olduğunu söyledi:

“Erken seçim tarihi istiyoruz. Halk karar vermeli.”

Sendikaların siyasi makam talebi olmadığını vurgulayan Maviş, ülkenin ciddi bir yönetim boşluğu içinde olduğunu belirterek, “Ülkenin bir başbakana ihtiyacı var, boş bakana değil” dedi.

“HİZMET YOK, PLAN YOK, KRİZ DERİNLEŞİYOR”

Nüfus ve vatandaşlık politikalarının eksikliğine dikkat çeken Maviş, sağlık, eğitim ve altyapı hizmetlerinde ciddi yetersizlikler yaşandığını söyledi.

Elektrik kesintileri, su sorunları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkların plansızlığın sonucu olduğunu ifade eden Maviş, ekonomik yönetimi de sert sözlerle eleştirdi. Vergi toplamada ciddi kayıplar yaşandığını ve mali yapının çöktüğünü savundu.

“YASA GEÇSE BİLE HUKUKİ MÜCADELE VAR”

Meclis gündemindeki yasa tasarısına da değinen Maviş, düzenleme geçse dahi hukuki ve anayasal mücadele başlatacaklarını belirtti. Sürecin yalnızca sokakta değil, yargı önünde de sürdürüleceğini ifade etti.

“RÜŞVET VE YOLSUZLUK ARTIYOR”

Uluslararası raporlara da atıf yapan Maviş, rüşvet ve yolsuzluk algısının giderek arttığını söyledi. “Bu tablo ülkenin ayıbıdır” diyen Maviş, hükümetin bu uyarıları dikkate almadığını belirtti.

“SÜRESİZ EYLEM BAŞLIYOR”

Eylemlerin devam edeceğini vurgulayan Maviş, sendikaların yeni bir yol haritası belirleyeceğini açıkladı. Süresiz eylem ve farklı adımların gündemde olduğunu belirterek, “Elimizde açmadığımız kartlar var” dedi.

Kitleyi dinlenmeleri için evlerine gönderdiklerini ifade eden Maviş, çağrı yapıldığında yeniden toplanılacağını söyledi.

“OKULLAR İÇİN KARAR SENDİKALARDA”

Okulların açık olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Maviş, henüz net bir karar alınmadığını belirtti. Konunun sendikalarla yapılacak toplantı sonrası netleşeceğini ifade ederek, öğretmen ve velilere resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis hayat pahalılığı yasa tasarısını görüşecek05 Nisan 2026 Pazar 14:45
  • Ülke genelinde yağış etkili oldu: En fazla yağmur Sandallar’a düştü05 Nisan 2026 Pazar 13:30
  • DAÜ Bir-Sen'den üst düzey ziyaretler05 Nisan 2026 Pazar 13:22
  • Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs ve İngiliz üslerine Yeşil Hat uyarısı05 Nisan 2026 Pazar 13:14
  • KTOEÖS Başkanı Eylem: Yarın tüm ortaokul ve liselerde grevde olacağız, sınavlar yapılmayacak05 Nisan 2026 Pazar 13:13
  • 293 sürücü rapor edildi, 37 araca trafikten men…05 Nisan 2026 Pazar 13:12
  • İskele’de yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı05 Nisan 2026 Pazar 13:11
  • Son Dakika Haberi: Sendikalar Pazartesi Genel Grev Açıkladı! Hayat yine duracak!03 Nisan 2026 Cuma 15:42
  • Selma Eylem 9 yılın ardından KTOEÖS başkanlığına veda ediyor03 Nisan 2026 Cuma 15:20
  • 3 aylık Enflasyon %7 açıklandı, kimse inanmadı!03 Nisan 2026 Cuma 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti