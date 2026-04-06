Okullarda grev devam edecek mi? Sendikalar süresiz grev kararı almıştı...

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Meclis binasında Haber Kıbrıs mikrofonlarına yaptığı kapsamlı açıklamada hem eylem sürecini hem de bundan sonraki yol haritasını detaylarıyla anlattı. Maviş, yaşananların yalnızca ekonomik değil, doğrudan “yönetim krizi” olduğunu vurguladı.

“HALK MECLİSİN ÖNÜNE İKİNCİ KEZ BARİKATLARI AŞARAK GELDİ”

Sabahtan itibaren sokakta olduklarını belirten Maviş, öğretmenler, veliler, işçiler ve toplumun farklı kesimlerinin çağrıya kulak vererek alanlara çıktığını söyledi. İkinci kez Meclis önüne barikatları aşarak geldiklerini ifade eden Maviş, “Meclis halkındır. Halk ile Meclis arasına barikat koyan hükümettir” dedi.

Hükümetin süreç boyunca manipülasyon, provokasyon ve itibarsızlaştırma yöntemlerine başvurduğunu savunan Maviş, sosyal medyada sendikacılara yönelik linç kampanyaları yürütüldüğünü ve buna rağmen geri adım atmadıklarını dile getirdi.

“MESELE ARTIK HAYAT PAHALILIĞI DEĞİL, YÖNETİM MESELESİ”

Maviş, hayat pahalılığı konusunun artık daha büyük bir sorunun parçası haline geldiğini belirterek, “Bu ülke doğru yönetilmiyor. Plansızlık, tutarsızlık ve beceriksizlik toplumda büyük bir öfke birikimi yarattı” ifadelerini kullandı.

Hükümetin eğitimi bahane ettiğini ancak geçmişte siyasi süreçler nedeniyle eğitimin aksatıldığını hatırlatan Maviş, buna rağmen sorumluluk alınmadığını söyledi.

“İSTERSEK İÇERİ GİRERDİK”

Meclis içerisine girme iddialarına da yanıt veren Maviş, bunun bilinçli olarak tercih edilmediğini belirtti. “İsteseydik girerdik” diyen Maviş, halkın üçüncü kez aynı kararlılıkla gelmesi halinde bunun sonuçlarının daha farklı olabileceği uyarısında bulundu.

Toplumun bu noktaya getirilmesinin sorumlusunun hükümet olduğunu söyleyen Maviş, gerilimin bilinçli şekilde tırmandırıldığını ifade etti.

“PAZARLIK YOK, TEK TALEP ERKEN SEÇİM”

Mevcut süreçte hükümetle herhangi bir görüşme veya pazarlık olmadığını net şekilde dile getiren Maviş, taleplerinin açık olduğunu söyledi:

“Erken seçim tarihi istiyoruz. Halk karar vermeli.”

Sendikaların siyasi makam talebi olmadığını vurgulayan Maviş, ülkenin ciddi bir yönetim boşluğu içinde olduğunu belirterek, “Ülkenin bir başbakana ihtiyacı var, boş bakana değil” dedi.

“HİZMET YOK, PLAN YOK, KRİZ DERİNLEŞİYOR”

Nüfus ve vatandaşlık politikalarının eksikliğine dikkat çeken Maviş, sağlık, eğitim ve altyapı hizmetlerinde ciddi yetersizlikler yaşandığını söyledi.

Elektrik kesintileri, su sorunları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkların plansızlığın sonucu olduğunu ifade eden Maviş, ekonomik yönetimi de sert sözlerle eleştirdi. Vergi toplamada ciddi kayıplar yaşandığını ve mali yapının çöktüğünü savundu.

“YASA GEÇSE BİLE HUKUKİ MÜCADELE VAR”

Meclis gündemindeki yasa tasarısına da değinen Maviş, düzenleme geçse dahi hukuki ve anayasal mücadele başlatacaklarını belirtti. Sürecin yalnızca sokakta değil, yargı önünde de sürdürüleceğini ifade etti.

“RÜŞVET VE YOLSUZLUK ARTIYOR”

Uluslararası raporlara da atıf yapan Maviş, rüşvet ve yolsuzluk algısının giderek arttığını söyledi. “Bu tablo ülkenin ayıbıdır” diyen Maviş, hükümetin bu uyarıları dikkate almadığını belirtti.

“SÜRESİZ EYLEM BAŞLIYOR”

Eylemlerin devam edeceğini vurgulayan Maviş, sendikaların yeni bir yol haritası belirleyeceğini açıkladı. Süresiz eylem ve farklı adımların gündemde olduğunu belirterek, “Elimizde açmadığımız kartlar var” dedi.

Kitleyi dinlenmeleri için evlerine gönderdiklerini ifade eden Maviş, çağrı yapıldığında yeniden toplanılacağını söyledi.

“OKULLAR İÇİN KARAR SENDİKALARDA”

Okulların açık olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Maviş, henüz net bir karar alınmadığını belirtti. Konunun sendikalarla yapılacak toplantı sonrası netleşeceğini ifade ederek, öğretmen ve velilere resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.